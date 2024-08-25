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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」

▲▼羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

▲羅文嘉與陳水扁過去共事多年，但近年很少見面。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

對於兩岸協商何時「春暖花開」，海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時表示，現在是「沒有協商前的協商」，對岸堅持我方承認一個中國原則，否則不進行任何協商與交流，其實這就是協商了，「雙方已經在協商，已經在拔河了。」

羅文嘉日前上了陳水扁於「微微笑廣播網」主持的節目《有夢上水》，對於海基會董事長一職的懸缺，他提到，目前的代理董事長是許勝雄，代理基本上一般是三個月，三個月之後就等總統、陸委會決定人選。

媒體近期報導，海基會董事長可能由前監察委員吳豐山接任。對此，羅文嘉說，他到目前都還沒有接到總統跟陸委會的指令，「媒體很自由，可以寫他認為有可能的人選。

對於兩岸協商何時「春暖花開」，羅文嘉說，兩岸的協商其實通常都是「還沒協商前的協商」，協商要如何來協商，有時比真正的談判協商還要重要。

▼羅文嘉接受陳水扁專訪，坦言有點緊張。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

▲▼羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

羅文嘉指出，現在對岸堅持如果我方沒有承認一個中國原則，就不進行任何協商交流，其實這個就是協商，「但對我們來說，是沒辦法接受這個前提的，一個中國說的不是中華民國、不是台灣，是中華人民共和國，接受就表示放棄我們現在自由民主的體制。」

羅文嘉強調，若接受一個中國的話，就沒什麼好協商的了，「百分之九十九都接受了，你還有什麼好協商的？」

羅文嘉還說，所以現在就是「沒有協商前的協商」，已經在協商，已經在拔河。

最後，陳水扁也問羅文嘉，過去一起共事這麼久，覺得他有什麼缺點。羅文嘉回應，不是缺點，他從陳水扁身上學到很多，「第一個領導，第二個創新，第三個認真，認真的態度影響我最多，現在我做什麼事情，都想到我過去的老闆很認真，我要用同樣的態度帶領夥伴、自我要求，這才是我最大的感受與收穫。」

羅文嘉還說，跟陳水扁共識的那一段日子，是他人生中最重要的一部分。

羅文嘉就讀台大政治學系，學生時代就相當活躍，曾當選台大學生會第一屆的會長，1991年畢業並退伍之後，他開始擔任陳水扁的國會助理。

1994年陳水扁當選台北市長後，他進入市府擔任新聞處長、發言人，為當時全台最年輕的政務官。2000年陳水扁選上總統後，羅文嘉一起進入中央，擔任過文建會副主委、客委會主委等職務。

▼訪問結束後，羅文嘉與陳水扁一起喊「凍蒜」。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

▲▼羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」。（圖／翻攝羅文嘉臉書）

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羅文嘉陳水扁海基會兩岸協商協商

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