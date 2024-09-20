爆炸呼叫器又見「空殼公司」！所有人失蹤　疑與恐攻有關

▲BAC唯一員工巴索尼-阿爾西迪亞科諾、「Norta Global Ltd.」印度裔挪威籍所有人侯賽。（圖／翻攝自LBCI）

圖文／CTWANT

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器17日下午集體爆炸。對此，台灣金阿波羅（Gold Apollo）集團18日澄清，其呼叫器是由其匈牙利合作夥伴「BAC Consulting KFT」生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售；然而BAC公司的女CEO卻稱自己只是中間人，沒有製造呼叫器；目前線索又轉向另1家保加利亞的空殼公司「Norta Global Ltd.」，但該公司的所有人侯賽（Rinson Jose）如今已下落不明。

綜合英國每日郵報（Daily Mail）及黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）的報導，真主黨眾多成員攜帶的Gold Apollo AR-924呼叫器於17日下午15:30左右發生爆炸，目前至少造成12人死亡、2750人受傷。事後，台灣金阿波羅公司在爆炸事件後發布聲明指出，該型號呼叫器由匈牙利公司「BAC Consulting KFT」生產、製造，並由金阿波羅授權商標進行銷售。初步懷疑這批呼叫器可能在運輸過程中遭到改裝。

對此，美國媒體NBC News聯繫了BAC公司49歲的女CEO巴索尼-阿爾西迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono），但這位擁有匈牙利和義大利血統、曾在英國攻讀13年學業的女CEO卻聲稱：「我不會生產呼叫器，我只是中間人，我認為你搞錯了。」

據悉，BAC公司成立於2022年5月，地址註冊在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的1棟2層樓房，公司名稱草率地用一張A4白紙貼在玻璃門上，而該公司似乎是以其執行長的姓名首字母命名。匈牙利媒體描述該公司為微型企業，且沒有跡象顯示該公司生產任何產品，其主要業務是管理諮詢，其他註冊活動則包括書籍和報紙出版、石油生產，以及電腦程式設計和其他資訊技術服務。

▲匈牙利公司BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

對此，奧班的國際交流與關係國務秘書科瓦奇（Zoltan Kovacs）也解釋：「當局已確認該間公司是1家貿易中介公司，在匈牙利沒有製造或營運場所。其標註的地址僅註冊了1名經理，且引用的設備從未進入匈牙利。在進一步調查過程中，匈牙利國家安全部門正在與所有相關國際夥伴機構和組織合作。」

因此調查線索目前又轉向在2022年4月成立的「Norta Global Ltd.」，因為該公司所有人侯賽疑似向巴索尼-阿爾西迪亞科諾支付130萬英鎊（約合新台幣5516萬元）購得呼叫器。

黎巴嫩國際廣播公司（LBCI）指出，「Norta Global Ltd.」地址註冊在保加利亞首都索菲亞（Sofia）1棟共享住宅的空殼公司，由印度裔挪威公民侯賽擁有。該公司聲稱自己是1家專案管理公司，沒有生產任何產品。公司官網網址「globalnorta.com」則是一個簡單的WordPress頁面，由位於法蘭克福的網站代管公司「FastComet」託管。

另調查侯賽的身分，他的LinkedIn個人資料顯示，他是挪威媒體集團「DN Media Group」的主管，自2022年3月起一直擔任該職位，他的LinkedIn頁面也反映了他之前有過業務開發的經驗，包括在教育線上平台「Keystone Academic Solutions」和挪威IT公司「Gelato」工作過，但儘管他擁有數位服務背景，但沒有跡象表明他與他的公司，在硬體製造方面擁有任何專業知識，難以跟呼叫器爆炸事件做連結。而且保加利亞國家安全局（SANS）也已經證實，該國並沒有發現涉及呼叫器的海關活動。

每日郵報則爆料，侯賽之前在倫敦1家移民諮詢公司工作了2年後，於2015年遷居挪威奧斯陸，並在17日出發，展開預先計劃的商務旅行。但黎巴嫩及敘利亞恐攻事件17日爆發後，他的主要雇主「DN Media Group」的高層們就一直無法聯繫到他，在意識到侯賽與恐攻事件的聯繫後，該集團18日深夜通報了挪威國內情報部門。奧斯陸警區19日晚間也宣布，他們已「對曝光的資訊展開初步調查」。如今侯賽位於奧斯陸高檔郊區莫滕斯魯德（Mortensrud）的公寓百葉窗也全都拉上，而鄰居則聲稱，已經好幾個月沒見到侯賽本人了。

延伸閱讀

▸ 逢甲商圈「同條街爆2命案」超弔詭！消防員陳屍日租套房、女房客墜樓慘死

▸ 小三兒錯「這題」自然差點考滿分 媽看3次搞不懂為什麼錯

▸ 15年前買房頭期款娘家九成、夫家一成 現逼賣掉「房款平分給小叔結婚」