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乳癌非絕症！台中醫院助患者開啟標靶療程　力抗HER2陽性癌

▲ 「癌症不是絕症！」陳駿逸醫師鼓勵乳癌病友，健保署已開始給付於HER2乳癌接受標準的術前藥物治療，只要符合給付規定的患者，都有機會像申請到至多14個療程的ADC治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 「癌症不是絕症！」陳駿逸醫師鼓勵乳癌病友，健保署已開始給付於HER2乳癌接受標準的術前藥物治療，只要符合給付規定的患者，都有機會像申請到至多14個療程的ADC治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

一名62歲的婦女今年夏天原本規劃與家人同遊日本，未料竟今年初到醫院接受例行乳癌篩檢，竟檢出罹患乳癌，北海道薰衣草之旅因此告吹，全家陷入低潮；幸在台中醫院乳癌治療團隊協助下，從標靶藥物、手術切除，到接受健保局甫通過專案給付的百萬乳癌藥物，目前病況穩定，並與兒女相約療程結束北海道見。

台中醫院腫瘤內科醫師陳駿逸指出，張女士每兩年都固定會前往醫院接受乳房攝影檢查，2年前檢查並無異狀，今年農曆年前案例檢查，沒想到發現左側乳房有顆3公分腫瘤，進一步檢查發現癌細胞已蔓延到周邊淋巴，確診是三期末乳癌，而且還是乳癌中最惡性難纏的HER2陽性癌細胞。

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在台中醫院乳癌醫療團隊乳房外科主任唐于雄、腫瘤內科醫師陳駿逸與患者全家共同討論後，決定先服用標靶藥物縮小腫瘤，再進行切除惡性腫瘤與廓清淋巴細胞，原本以為癌細胞已經清除乾淨，未料術後檢查還是發現體內有殘存癌細胞。

原本全家正為一套高達上百萬的治療經費苦惱，正巧碰到健保署8月通過有條件給付第三線抗癌藥物政策，陳駿逸醫師立即幫她申請，成了該政策首批受惠的幸運兒，並在立即進行治療；目前治療狀況良好，整個療程預計在明年7月完成，剛好正是日本北海道薰衣草花開時，孝順兒女已經著手安排日本之旅。

▲ 「癌症不是絕症！」陳駿逸醫師鼓勵乳癌病友，健保署已開始給付於HER2乳癌接受標準的術前藥物治療，只要符合給付規定的患者，都有機會像申請到至多14個療程的ADC治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 「癌症不是絕症！」陳駿逸醫師鼓勵乳癌病友，健保署已開始給付於HER2乳癌接受標準的術前藥物治療，只要符合給付規定的患者，都有機會像申請到至多14個療程的ADC治療。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳駿逸說，乳癌一直是女性癌症第一名，每年新增約1萬5千人，根據統計，大約每4個乳癌患者就有一個是難纏的HER2陽性。由於HER2本身是一個致癌基因，易刺激乳癌細胞的增殖，所以HER2陽性乳癌即便接受完整手術切除腫瘤後，仍有較高機率發生癌症的轉移與復發，所以造成HER2陽性乳癌的處置非常棘手。

陳駿逸說強調，「但如果術後採行精準的標靶與化學複合ADC藥物治療，則可降低復發風險將近5成，更能大大降低死亡風險3.5成，將原本晚期乳癌五年存活率不到5成，提高到近7成。「癌症不是絕症！」鼓勵乳癌病友，健保署已經開始給付這種ADC藥物於HER2乳癌接受標準的術前藥物治療，只要符合給付規定的高風險患者，都有機會申請到至多14個療程的ADC治療。

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