台中男沒忌口！high嗑蛋黃酥、綠豆椪、啤酒　血糖飆4倍送急診

▲中秋將至，台中醫院新陳代謝科醫師林建良提醒，月餅是高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多會導致血糖急劇上升。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名65歲王先生有糖尿病史，日前因為遠嫁美國的女兒回台過中秋，全家烤肉吃月餅，忍不住吃了最愛的蛋黃酥跟綠豆椪，還開心喝啤酒，沒想到隔天口乾舌燥、視力模糊，急診檢查，飯前血糖飆高到380，幾乎是正常值的4倍，緊急住院，所幸治療後，一周後康復出院。

衛生福利部台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，王先生罹患第二型糖尿病病史，平常除了定期服用降糖藥物，飲食也配合醫囑，自律甚嚴。但上週與女兒團聚太開心，一口氣吃了蛋黃酥和綠豆椪，還跟女婿爽喝啤酒、吃烤肉。隔天出現口乾舌燥、疲勞無力、視力模糊，緊急就醫發現，血糖飆高達380 mg/dL，三酸甘油酯也超過1500mg/dl，緊急收治住院，經注射胰島素與口服藥物治療，一周後康復出院。

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林建良說，月餅因屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升；另烤肉高脂肪、高鹽，吃太多易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險，提醒病友要克制，若有身體不適就要趕緊就醫。