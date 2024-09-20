花蓮「金針農好市集」 週末登場　消費200可抽紅包

▲▼「金針忘憂曲・農好市集」9月21日、22日在玉里鎮民廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年金秋時節，花蓮的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地，成為花蓮最具代表性的景觀之一。為慶祝這場自然的壯麗饗宴，花蓮縣政府9月21日、22日在玉里鎮民廣場舉行「金針忘憂曲・農好市集」，帶領遊客走進金針花的世界，讓人忘卻煩惱，沉浸於花海與市集的美好氛圍中。



上週末率先登場的主題「村浪戀習曲・農好市集」在曼波海洋生態休閒園區辦理，現場湧入大量民眾來共襄盛舉，活動現場配合文旦柚產季，民眾熱絡參與文旦柚彩繪，泡泡秀表演也讓小朋友為之瘋狂，本週末花蓮縣政府將繼續攜手在地小農、美食商家、文創手作商家於玉里鎮民廣場舉辦第二主題市集「金針忘憂曲・農好市集」。





市集以金針花為主題，搭上花蓮的金針花季，活動將帶領民眾進入充滿金針花的溫暖氛圍，感受「天使的花毯」美譽，結合在地表演演出、攤商、農創商品以及花蓮農村社區之產品，展示並販售各類與金針花相關的商品，包括新鮮金針花、乾燥金針花、金針花茶及金針花零食等，讓民眾體驗不一樣的金針主題市集。同時9月21日和22日在玉里鎮民廣場還有「2024玉里藝起玩」活動，由蘋果劇團陪伴大家一起共度童趣的假日時光。

農業處長陳淑雯說明，民眾在活動現場只要運用金針別名造句並拍照上傳打卡，即可獲得限量提供的金針氣泡飲一瓶；也可以報名手作體驗活動，跟著農村職人一同製作美味的金針泡菜及金針捲（每日限量20 名，需線上預約報名）。市集邀請到大富社區、織羅文化藝術團及花蓮在地藝人到現場進行舞蹈及魔幻泡泡秀表演，於演出之間還有遊戲環節，只要追蹤「農村好生活」粉絲專頁即可參加甩骰子獲得乾燥金針的小遊戲，歡迎大朋友小朋友一起來同樂。



現場也規劃農好禮抽獎活動及農好券兌換，農好禮抽獎活動內容：民眾只要在市集消費滿200元，即可抽紅包，限量100抽，抽完為止。民眾也可持100元現金至服務台換取一張價值200元的農好券至市集消費使用，每日限量250張，售完為止。