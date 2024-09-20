花蓮港輸油管9／21～10／20更新　作業及借道車輛改行193線

▲目前港區施工情形。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為配合花蓮港0403地震受損碼頭搶修工程及台灣中油公司輸油管線汰換工程，9月21日08:00至10月20日16:00，港區作業及借道車輛將改行縣道193線。

中油公司位於花蓮港之輸油管線已逾50年，基於公共安全及國防需求考量，今年1月起進行輸油管線汰換工程第一階段施工，工區位於港區聯外道路，由於開挖期間無法保持單線雙向通車，分公司考量港區作業和借道車輛如由24號管制站進出改行縣道193線，將對沿途居民、學校、飯店及醫院造成影響，因此自1月開工以來皆以外港#17至#19碼頭面、窄航道、親水遊憩區等港內道路作為替代道路。

▲花蓮港務分公司在各影響路口設置告示牌。

中油公司地下輸油管線第一階段工程需至10月20日方可完工，另因0403花蓮地震造成花蓮港外港碼頭嚴重受損，碼頭修復工程案已於8月決標並於9月開工。

花蓮港務分公司為利#17及#18碼頭依期程完成修復工程及中油公司港區輸油管線第一階段工程順利完工，已向花蓮縣道安會報申請9月21日08:00至10月20日16:00，原有出入港區通行的大型車輛，都將暫時改行縣道193線。

港務分公司表示，受影響的北上路線為北濱外環道北側出口、海岸路、民生路、中美路、港口路，南下為港口路、中興路、海岸路、北濱外環道北側入口。相關施工計畫及車輛改道交通維持計畫，已經花蓮縣道安會報同意核定，並在各影響路口設置告示牌，請用路人留意。

