車道淹了！台中車站「變水上樂園」　乘客傻：司機可開救生艇

▲車道淹滿雨水。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

全台14縣大雨特報，氣象局指出，這波雨勢將持續到深夜！而一名網友驚呼，稍早台中車站變成「水上樂園」，公車道幾乎淹滿水了，「已經可請司機開救生艇來載我們了！」

臉書爆料公社轉發一名網友影片，地點位在台中車站內，當事人表示，「外面爆大雨，一到台中車站，這水上樂園讓我措手不及，我不會游泳捏！」

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當事人還稱，眼前淹水的狀況，已經可以請司機開救生艇來載他們了。

影片曝光後，引來網友也看傻回應，「天哪！那機車停車場不知道有沒有大淹水？我機車停那邊捏」、「你走錯了啦，這是游泳池」、「路邊等車會全身濕也一樣～炸雨很恐怖」、「一瞬間以為是哪間室內溫水泳池」、「哇！怎那麼嚴重」、「漂漂河耶」、「還以為是遊樂園的滑水道」、「我以為是溫泉池」。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投、彰化至高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天水氣偏多，氣象署預報，北部、東北部地區及馬祖、澎湖留意有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率。

大雨特報



影響時間：14日上午至14日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市