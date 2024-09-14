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媽帶2孩搭高鐵！ 「一堆人裝睡」只有白髮翁讓座　作家氣炸

媽帶2孩搭高鐵！多人無視白髮翁起身　她怨：真的很氣

▲「江湖人稱S姐」搭乘高鐵自由座時，發現無人要讓位給帶2個小孩的母親，讓她相當氣憤。（示意圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

專欄作家、YouTuber「江湖人稱S姐」近日在自己的社群平台上發文，指出她搭高鐵自由座，看到一名媽媽身上背著1個小孩，身邊又帶著幼兒。結果車上卻沒有一個乘客願意讓座，最終是一位白髮老爺看不下去，才起身讓位。看到這樣的情況讓江湖人稱S姐相當氣憤，直呼「真的很想罵髒話」，貼文一出立刻引起網友熱議。

「江湖人稱S姐」13日在自己的Threads上發文，表示「我真的很氣那種在高鐵自由座，眼睜睜看著一個媽媽背著小孩還帶一個幼兒，卻堅持不讓位，裝睡還有打電動沒自己事的這群人。」

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江湖人稱S姐指出，當天因為整場都是人，她自己也沒位置坐。最後是一名整頭白髮的爺爺看不下去，站起來讓位給該名母親。

而這情況也讓江湖人稱S姐氣得直呼「真的很想罵髒話，媽媽真的很辛苦，不是不訂好位置，有時候真的就是訂不到車。」並表示「博愛座，請禮讓給孕婦，年長，行動不便及『帶幼兒同行』的旅客」。

貼文一出也引起網友熱議，許多人認為自由座並不是博愛座，讓座不是義務，不應該這樣道德綁架「背小孩還帶一個幼兒幹嘛不買對號座？買商務艙？我最討厭這種不買票去自由座情勒大家的人」、「先來後到大家平等，覺得站著不舒服客運歡迎你，或者下一班謝謝，還是去買對號座」、「其他人上班工作上學就不會累喔？又不是神，請別隨意責怪他人ok！」、「想坐著就去買對號跟商務啊，又沒有義務要讓位，每個人都很累，也有人有生理需求必須要坐著，人家都沒有抱怨了，怎麼你來抱怨了？」。

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