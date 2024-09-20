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國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

▲▼立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

▲韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

今年國慶晚會10月5日在台北大巨蛋舉辦，天后江蕙受邀獻聲開唱，但因維安規格升級，連帶經費暴增，傳出北市府還向立法院長韓國瑜求助，韓緊急向公股行庫「調頭寸」，雖近韓人士已澄清韓並不負責經費問題，仍讓藍營急得大罵綠又「卡韓」，昨證實公股行庫也已合捐千萬，藍營則改稱韓積極奔走，對此，綠委許智傑19日回應，國民黨發現搞錯對象，一下說卡韓又捧韓，「有人幫助應該心存感恩，卻沒有聽到國民黨的感謝之意，只會捧韓拍馬屁。」

由於今年國慶晚會選在大巨蛋，參加人數、維安規格都較往年升級，經費暴增，傳出北市向韓國瑜求救，而韓國瑜出面向公股行庫爭取經費，募款卻不順利，讓藍營急得大罵綠營執政大小眼、「逢韓必反」、不歡迎賴清德來國慶，更有多位藍營媒體人直言不尋常等等。

然而，公股行庫也已合捐千萬，其中一家公股銀行證實有接獲訊息也願意捐款；另家公股銀則表示，一直以來都有配合贊助國慶晚會。對於相關爭議，北市觀傳局日前回應，今年晚會經費依以往經驗評估，標預算為1950萬元，循例慶籌會協助952萬9000元、北市府支應997萬1000元。近韓人士則指出，韓國瑜只是慶籌會主委，並不會特意插手經費問題，國慶活動當然是盡量以公家資源來支援國家的活動。

被問到北市府請韓國瑜幫「調頭寸」，近韓人士說明，韓國瑜只是慶籌會主委，並不會特意插手經費問題，目前已召開過兩次慶籌會會議，且許多公營事業人員也都身兼慶籌會委員，都會依循往例捐款，「美事一件何樂不為？」倒沒有說經費卡關的問題，若經費真的有問題，也會有教育部、內政部會去負責協調。

國慶籌備委員會也回應，今年國慶活動經費是由內政部編列3750萬元補助慶籌會，用於大會活動及焰火施放，焰火晚會活動則由雲林縣政府自行籌措經費規劃辦理，晚會活動由北市政府承辦，循例由僑務委員會及文化部共同挹注部分經費，至於國慶焰火及晚會活動經費如有不足，循例皆由承辦單位自行籌措。

對於藍營一開始稱是公股行庫「卡韓」，現在公股行庫合捐千萬，又變成「韓辦積極奔走」，許智傑受訪時表示，國民黨發現搞錯對象，國慶晚會本來就是文化部僑委會補助，地方政府自己編預算，不足的靠募款或者地方政府自籌，一下說卡韓，現在又捧韓，「但最重要的，有人幫助我們，應該心存感恩，卻沒有聽到國民黨的感謝之意，只會捧韓拍馬屁。」

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