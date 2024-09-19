薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

▲原PO好奇，存款不到5萬元是少數嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

25歲左右，存款通常落在多少錢呢？近日有網友發文表示，每次在社群網站上，都常看到有人才25歲，卻已有幾十萬甚至百萬元存款，就讓她擔心自己與其他人的差距，但是她每個月領到的薪水，多會和日常開銷打平，實在很難存到錢。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「25歲存款不到5萬真的是少數嗎」為標題發文，提到她常在論壇上看見其他人分享自己的存款，明明大家的年齡都差不多25歲左右，但卻已有數十萬甚至百萬元的資產。因此她就很擔心自己與其他同樣年齡層的人存在極大差距，存款不到5萬元算少數嗎？

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原PO透露，她每個月領到薪水，光是繳房租、保險費、手機費，再扣除生活費和伙食費，就差不多打平了。即便她沒什麼奢侈的花費、很少購物，也沒有把錢花在娛樂上，薪水仍很快就花完，很難存到錢。

貼文曝光後，有網友認為，「25歲是你剛起步的時候吧，要看也應該看35歲左右，等有一定經歷了比較準」、「25歲還好吧？剛畢業工作而已，未來再慢慢規劃即可」、「雖然我是你口中的幾十萬，但25歲剛畢業，存款不多我覺得蠻正常的」、「如果是這個程度，首先看看是不是有辦法開源或節流」。還有網友表示，「我是覺得沒負債、沒貸款就比較不用去擔憂耶」。