　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO好奇，存款不到5萬元是少數嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

25歲左右，存款通常落在多少錢呢？近日有網友發文表示，每次在社群網站上，都常看到有人才25歲，卻已有幾十萬甚至百萬元存款，就讓她擔心自己與其他人的差距，但是她每個月領到的薪水，多會和日常開銷打平，實在很難存到錢。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「25歲存款不到5萬真的是少數嗎」為標題發文，提到她常在論壇上看見其他人分享自己的存款，明明大家的年齡都差不多25歲左右，但卻已有數十萬甚至百萬元的資產。因此她就很擔心自己與其他同樣年齡層的人存在極大差距，存款不到5萬元算少數嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她每個月領到薪水，光是繳房租、保險費、手機費，再扣除生活費和伙食費，就差不多打平了。即便她沒什麼奢侈的花費、很少購物，也沒有把錢花在娛樂上，薪水仍很快就花完，很難存到錢。

貼文曝光後，有網友認為，「25歲是你剛起步的時候吧，要看也應該看35歲左右，等有一定經歷了比較準」、「25歲還好吧？剛畢業工作而已，未來再慢慢規劃即可」、「雖然我是你口中的幾十萬，但25歲剛畢業，存款不多我覺得蠻正常的」、「如果是這個程度，首先看看是不是有辦法開源或節流」。還有網友表示，「我是覺得沒負債、沒貸款就比較不用去擔憂耶」。

ET快訊
快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　本島僅1縣市逃過
獨／資深名模罹大腸癌　忍痛錄完白冰冰節目才去開刀
快訊／大雷雨還沒完！北市12區全警戒
實測2個月不關冷氣　2台冷氣電費曝
蝸牛粽驗出高濃度托福松！毒物醫「有2解毒劑可用」
快訊／大雨開轟！中和、土城一級淹水警戒
Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警
快訊／雷雨轟炸！松山機場暫停地面作業　航班延誤
台南4月大男嬰瀕臨腦死　2寶爸決定拔管：十分悲苦的抉擇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

快訊／大雷雨還沒完！雙北再炸一小時　北市12區全警戒

日本繪師來台「指定要吃鹹豆漿」讚美味！台網曝：很多日本人愛吃

薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

運動服、器材背包送進偏鄉！中華郵政捐助塔樓國小　59學生超開心

快訊／15:38台南白河規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／雷雨轟炸　「松山機場暫停地面作業」航班延誤

35校新型專班「最慘僅招生1成」　教育部：國際生來不及考華語

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

快訊／大雷雨還沒完！雙北再炸一小時　北市12區全警戒

日本繪師來台「指定要吃鹹豆漿」讚美味！台網曝：很多日本人愛吃

薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

運動服、器材背包送進偏鄉！中華郵政捐助塔樓國小　59學生超開心

快訊／15:38台南白河規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／雷雨轟炸　「松山機場暫停地面作業」航班延誤

35校新型專班「最慘僅招生1成」　教育部：國際生來不及考華語

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

第51屆永信杯排球賽921開打　總計354支隊伍報名參賽

累積23萬人次！癌篩檢率六都外居冠　王惠美率赴英交流預防醫學

想拿BB Call給爸爸！黎巴嫩9歲女童「臉被炸爛」慘死　滿屋全是血

巨大斥資6.2億元　收購美商用自行車品牌Stages

陸停止34項農產品免關稅　民進黨：轉移中國內部經濟不佳焦點

小薰「帶孩子認屍」殘忍曝心理創傷　莫子儀橫跨半世紀一人扛兩角

吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

檢調拿出文革精神　難看出柯文哲貪瀆跡象

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

生活熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

快訊／14縣市大雨特報　警戒到晚上

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

劇毒「托福松」致死劑量曝！吃下5分鐘就昏迷

快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝

明起雨彈灌全台「南部一片紅」　周日最劇烈下整天

更多熱門

相關新聞

婆婆整天碎碎念！她「用1招」神反制立刻閉嘴

婆婆整天碎碎念！她「用1招」神反制立刻閉嘴

婆媳問題真是家庭永遠的頭痛，最近一名人妻分享自身經驗，決定來個「以其人之道還治其人之身」，讓愛念的婆婆也嘗嘗被念的滋味！結果她直呼「真爽」！

正職薪水比實習生少3000元！她一問完炸掉

正職薪水比實習生少3000元！她一問完炸掉

考駕照怕考官很機車！過來人分享：關鍵在這裡

考駕照怕考官很機車！過來人分享：關鍵在這裡

男友劈腿老阿姨！網驚：可能妳才是第三者

男友劈腿老阿姨！網驚：可能妳才是第三者

下班了卻被標記！一票有感「不會點開看」

下班了卻被標記！一票有感「不會點開看」

關鍵字：

存款資產Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面