網曝熱炒店炒螺肉9成是非洲大蝸牛　炒雪螺真身更驚人

記者黃翊婷／綜合報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落「蝸牛小米粽」食物中毒事件，引發國人關注。有網友提到，其實熱炒店的炒螺肉9成都是用非洲大蝸牛，炒雪螺則是用福壽螺；不過，很快也有其他人補充解釋，熱炒店使用的蝸牛或是市售的雪螺，都是出自專門的養殖場，大家不必過度擔憂。

▲台東蝸牛小米粽事件引起國人關注。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東蝸牛小米粽事件引發網友對於食用蝸牛的討論，不少人在Threads上發文，其中就有人提到，其實熱炒店的炒螺肉若沒有特別標註是海螺，9成都是使用非洲大蝸牛，炒雪螺是用福壽螺，白玉螺則是白玉蝸牛。

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不過，也有其他網友補充解釋，排除不肖業者，熱炒店使用的非洲大蝸牛出自專門的養殖場，超市販售的雪螺雖然是福壽螺，但也是養殖的，都有經過專業處理去除寄生蟲，大家其實不用過度擔心。

▲熱炒店使用的非洲大蝸牛不是路邊撿的，而是從專門的養殖場購買。（資料照／記者姜國輝攝）

營養師謝宜芳過去接受《公視》採訪，也曾提到快炒店的炒螺肉幾乎都是使用非洲大蝸牛，充分煮熟可以吃，但絕對不要生食。

毒物專家招明威19日也在臉書發文提醒，台東蝸牛小米粽案件還不確定是否與蝸牛有關，不過，螺類生物本來就很容易滋生微生物，生長環境可能含有除草劑、殺蟲劑等農藥，如果沒有煮熟就食用，真的很危險。