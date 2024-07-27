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大陸 大陸焦點 特派現場

花10年練成「米開朗擊螺」！他用彈弓屠殺福壽螺爆紅　超神背景曝

馮端華今年38歲，潛心練習彈弓已10餘年。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲馮端華今年38歲，潛心練習彈弓已10餘年。（圖／翻攝自紅星新聞）

文／CTWANT

大陸成都省南郊一處池塘邊，男子馮端華握緊彈弓把手，皮筋拉滿，瞄準目標發射彈珠，福壽螺卵被瞬間擊碎，引得水花四濺，不說百發百中，也能十拿九穩。馮端華今年38歲，潛心練習彈弓已10餘年，曾獲全國彈弓競技賽前32強，人稱「華哥」，近年憑藉高超的彈弓技術精準擊碎福壽螺卵，被網友封為「米開朗擊螺」。

《紅星新聞》報導，福壽螺作為一種入侵物種，繁殖速度快，食性廣、食量大，嚴重威脅水生生物多樣性和生態系統穩定，被列入大陸《重點管理外來入侵物種名錄》。清理工作一直是個難題，而福壽螺卵落入水中後，會被魚、蝦、螃蟹等天敵吃掉，因此拿彈弓花式滅螺，也成為一種另辟蹊徑的方式。

華哥日前向媒體展現了精湛的彈弓技術，只見他歪頭側臉，眼神堅定，將目光對準了荷葉梗上粉色福壽螺卵，隨著手臂上青筋暴起，彈珠應聲射出，3、5米外的螺卵瞬間被擊散，令人忍不住拍手叫好。「當彈珠準確命中目標時，那種隨之而來的快感是無與倫比的。」他說。

馮端華透露，他從小就喜歡玩簡易的自製彈弓，專心玩彈弓也已有10多年，「最早的時候將石頭打磨後打起耍，覺得很有意思。後來就買便宜的工具來打，聚集了很多有相同愛好的朋友，就越來越著迷。」

去年，馮振華參加了2023彈弓競技全國邀請賽，獲得了前32強的佳績。未來，他還要持續提升技術，將這份熱愛堅持下去，在清除福壽螺的同時，爭取在更多的比賽中獲得榮譽。

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