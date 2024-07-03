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大陸 大陸焦點 特派現場

6000條寄生蟲！陸多品牌爆用「福壽螺」充當田螺　恐引腦炎

▲麻辣燙店販售的螺肉串，疑似為福壽螺。（圖／翻攝自微博）

▲麻辣燙店販售的螺肉串，疑似為福壽螺。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸多個媒體近日爆出，多個螺肉加工廠以價格較為低廉的「福壽螺」來代替「田螺」，製成食品販售給消費者。相關統計資料指出，一隻福壽螺中含寄生蟲可達6000條，如果生吃或吃未煮熟煮透的螺肉，嚴重恐引起腦膜腦炎。

據《澎湃新聞》報導，經專家辨認，「豆大亨」爆爽螺螄醬、「抓貓的魚」麻辣味吮指螺肉、「沅江市野食神食品有限公司」生產的臘肉螺肉醬、「燈泡廠孫姐」螺螄粉和「辣嵐格」牙籤田螺肉，使用的螺肉與福壽螺肉高度相似。上述品牌表示，將會進行核實。

▲福壽螺冒充田螺肉混入市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲福壽螺凍肉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼多個品牌被爆用福壽螺充當田螺。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼福壽螺（上），田螺（下）。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼多個品牌被爆用福壽螺充當田螺。（圖／翻攝自澎湃新聞）

一名「螺」販子張軍（化名）表示，帶殼福壽螺每斤賣5毛錢（人民幣，下同），田螺的價格則要貴很多，帶殼的每斤3元，凍肉每斤10元。

一名加工廠的負責人則表示，近年來田螺數量減少，野外水域的福壽螺越來越多

帶殼福壽螺容易被看出，這幾年他們主賣去殼的福壽螺凍肉，一年銷量有幾百噸，主要銷往一些餐廳、預製菜工廠。

▲▼多個品牌被爆用福壽螺充當田螺。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼福壽螺寄生蟲多達6000條。（圖／翻攝自微博）

▲▼福壽螺寄生蟲多達6000條。（圖／翻攝自微博）

▲如何分辨福壽螺與田螺。（圖／翻攝自澎湃新聞，上同）

報導指出，福壽螺是人畜共通寄生蟲病的中間宿主，攜帶的寄生蟲數量可達3000至6000條，包括卷棘口吸蟲等，其中，最讓人聞之色變的，莫過於廣州管圓線蟲，其幼蟲可寄生在人類的腦部中樞神經系統，最短潛伏期是1天，最長可達35天，感染者會出現頭痛、發燒等症狀，嚴重時會失明、癱瘓、癡呆，甚至死亡。

▲福壽螺的卵。（圖／翻攝自微博）

▲福壽螺的卵。（圖／翻攝自微博）

報導引述，從外觀來看，通常福壽螺個頭會比田螺大許多，色澤偏黃；福壽螺的尾部比較短平，外殼薄且脆，而田螺的尾部較長較尖，外殼堅硬；福壽螺的卵是鮮豔的紅色或粉紅色。見到福壽螺切勿輕易觸碰，一旦誤食出現症狀，應立即就醫。

湖南漢壽縣市場監督管理局發布公告，湘緣特種水產品有限公司、宏泰食品廠兩家企業被爆使用福壽螺冒充田螺肉銷售的問題後，漢壽縣高度重視，迅速行動，立即成立由縣市場監管局牽頭，縣公安、環保等部門組成的聯合執法組趕赴現場，聯合執法組已對涉事企業進行了查封，對所有成品、半成品及原料進行了現場封存，公安機關已將涉事企業法人傳喚到位。後續依法依規處理狀況，將及時向社會通報。

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