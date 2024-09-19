7歲愛女長大想當泰勒絲！　祖克柏無情回答：妳做不到

▲7歲女兒曾說長大想成為泰勒絲那樣的人，被祖克柏說「妳做不到」。（圖／翻攝自IG、達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期分享他與7歲女兒的互動，當他帶著女兒去聽美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會時，女兒突然興奮地說「我長大想成為泰勒絲那樣的人」，但祖克柏卻不得不把女兒拉回現實，直言「妳做不到」。

紐約郵報等報導，祖克柏9月錄製播客節目「Acquired」期間談到要給想創業者、發展自身事業者的建議，這也讓他想起7歲女兒奧格斯特（August）曾說過的話。

當祖克柏帶著一家人看泰勒絲演唱會的時候，奧格斯特突然興奮地說「我長大想成為泰勒絲那樣的人」，但祖克柏一聽直接回答「可是妳做不到」。奧格斯特當時想了想，接著說「好吧，那當我長大之後，我希望人們都想成為奧格斯特這樣的人」，祖克柏聽了感到相當滿意，直呼太棒。

祖克柏一直是泰勒絲的粉絲。去年7月，他與妻子普莉希拉陳（Priscilla Chan）帶著長女麥克西瑪（Maxima）、二女兒奧格斯特、三女兒奧瑞麗雅（Aurelia）前往加州看泰勒絲Eras Tour演唱會。