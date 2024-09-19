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死刑釋憲案明下午宣判　吳宗憲：廢除死刑讓活的人無法好好活

▲▼國民黨立委吳宗憲 召開 保護本土產業 拒絕陸資非法入侵 記者會 台灣區帷幕牆工程專業營造同業公會副理事長汪俊宏 鄭義懷律師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

司法院憲法法庭將於明天（20日），針對37名死囚聲請的「死刑存廢」釋憲案宣判，由於攸關死刑重大議題，本案引起高度矚目。對此，國民黨立委吳宗憲表示，死刑不能讓逝者重生；但廢除死刑，卻讓活著的人無法好好活著。

吳宗憲表示，明天下午憲法法庭就會做出死刑釋憲宣判，他呼籲，只要還有兇殘至極的暴力殺人犯罪，死刑就必須保留，大法官應該做出符合正義的判決。「死刑合憲是我一貫的主張，其意義在於應報主義、犯罪預防、安撫人心」。

吳宗憲先說，他同意死刑限於故意殺人類型，當殺人犯完全不尊重他人生命權時，法律就應該予以制裁。雖然廢死派主張可能有冤獄，那就表示要討論的是「司法訴訟程序」是否完善，而不是死刑存廢，況且，自從法院推動「社會量刑調查」，已經有4年多沒有死刑定讞的判決。

吳宗憲指出，殺人就是一種無視生命權的犯罪，強行剝奪他人的生命；但國家面對殺人者被處死前，程序之嚴謹，已遠比他殺害的受害者死得有尊嚴，這就是支持「應報」主義者最大的讓步。

「死刑有沒有威嚇作用？從那37名死刑犯提釋憲怕被執行，即可知答案」。吳宗憲說，他在上個會期就兩度質詢法務部為何遲遲不執行死刑，依法行政本是公務員天職，卻漠視死刑定讞判決於不顧，在此先呼籲，若憲法法庭判殺人者死刑合憲，就盡速依法執行，法務部不能再用自己訂的規則造成技術性廢死—被殺的人活不了，殺人的人卻死不了。

吳宗憲強調，死刑的存在，會讓殺人犯，罪有應得，永遠隔離於社會，人民就不用擔心害怕。死刑並非為了殺人償命，更不是報仇論，而是為了填補「公平正義」而存在，若人民的安全沒有獲得充分保障，貿然廢除死刑，只會引發更多的不安全感。所以，他主張殺人致死的犯罪，死刑仍有存在必要。

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