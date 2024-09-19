死刑釋憲週五宣判！　洪孟楷喊話大法官：別當撕裂台灣的千古罪人

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

由37名死囚共同聲請的「廢死釋憲案」，憲法法庭預計在本週五（20日）宣布釋憲結果，社會各界均相當關注。國民黨立委洪孟楷指出，週五廢死釋憲前最後沉痛呼籲，大法官別當撕裂台灣的千古罪人。

洪孟楷喊話，放眼世界民主法治國家，沒有以大法官解釋死刑與否來決定是否廢死，這樣決定根本就不合也不尊重立法精神。況且多項接踵而來議題要被考慮，台灣社會沒有共識也沒有準備好廢死，沉痛呼籲大法官萬萬別當撕裂台灣社會的千古罪人。

洪孟楷指出，首先，歷次民調高達八成以上是反對廢死，國人也認為在現在詐騙橫行、犯罪持續的情況，政府的首要之急是打擊犯罪，而不是強調廢死。否則一方面提高打詐預算，一方面推動廢死，這不是自相矛盾？

再者，洪孟楷說，一旦死刑違憲解釋出爐，那麼現已三審定讞的死刑犯要如何處置，直接轉無期徒刑還是要重審？如有過去曾執法過的死刑犯家屬主張政府違憲又該怎麼因應？之前也有大法官做死刑合憲解釋，所以是大法官自己網內互打，誰的解釋才準確呢。

「況且台灣現況就是反對廢死」。洪孟楷說，說穿了廢死議題只是滿足現在執政的民進黨少數人意識型態，跟絕大多數國人是完全相反。真的廢死釋憲宣佈，絕對再次撕裂台灣，讓價值觀及道德混淆，只會天下大亂。

洪孟楷呼籲，在釋憲結果出爐前最後一刻，沉痛的請大法官們好好深思，政治少一點、良知多一些。請不要為了少數，而當了撕裂台灣的千古罪人。