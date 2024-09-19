快訊／狠心殺害女友與雙胞胎兒子！台中3屍命案兇手逃死定讞

▲男子陳宏嘉狠心殺害同居女友與其雙胞胎兒子，獲得無期徒刑定讞。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2019年的台中「母子三屍案」，傳播公關陳姓女子遭同居男友陳宏嘉掐死後，陳男再將10個月大的雙胞兒子殺害。一二審均將陳男判處死刑，但更一審則改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，陳男逃死定讞。

本案發生於2019年11月7日，台中市某住商混合大樓出現不明臭味，警方獲報後循味道破門而入，發現現場有兩條棉被整齊的放在地上，一掀開竟是一名女子的屍體，另一條棉被掀開後則是一對約10個月大的雙胞胎男嬰屍體。3人身上的衣物都乾淨整齊，但屍體腐臭、浮腫、流出屍水，預估死亡超過5日。

由於現場沒有自殺跡象，也沒有外力強行進入的痕跡，冷氣還開的極強，另外還有濃郁的香水味，現場明顯被整理加工，檢警認為是熟人殺害案件。經過清查後，發現與死者同居男友陳宏嘉涉有重嫌，最後在彰化一家網咖逮捕陳宏嘉。

陳男被捕後供稱，他偷看女友手機發現她與客人曖昧，一時氣憤就勒斃女友。殺了女友後，一直到晚上12點多，發現小孩沒東西吃在哭鬧。陳男覺得小孩以後沒人照顧很可憐，於是將雙胞胎放進洗衣機內，在上面放了一層墊子，洗衣機蓋上後再蓋了2條厚毛毯，等到約1小時後發現沒有哭聲了，才把雙胞胎屍體抱出來。檢方依照「家暴殺人」罪嫌，對陳男提起公訴。

一二審均將陳男判處死刑，案經最高法院撤銷發回，更一審審理後，改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，陳男逃死定讞。

最高法院在駁回上訴理由中指出，死刑判決中認為陳男殺害女友後，又一次剝奪兩條無辜的生命，犯罪手段泯滅人性，屬兩公約所稱「情節最重大犯罪」。但陳男上訴指稱自己犯案是因為「罹患適應障礙症」所造成，最高法院也認同此觀點，認為本案並非「情節最重大犯罪」，因此維持更一審法院的見解，駁回檢辯雙方上訴，讓陳男逃死定讞。

▼男子殺害同居女友及一對雙胞胎嬰孩，當時震驚社會。（圖／ETtoday資料照）。