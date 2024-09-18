家樂福進口海鹽重金屬超標！大潤發「大陸製瀝水籃」也違規退運

▲食藥署邊境查驗違規品，法國出口「海鹽」重金屬含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今日公布最新邊境查驗結果，總計有17項不符規定，其中驚見知名大潤發、家樂福上榜。大潤發從中國輸入圓形瀝水籃溶出試驗不合格、家樂福從法國輸入的海鹽重金屬砷超標，都遭到退運銷毀。其中中國報驗聚丙烯塑膠餐具過去半年共4批違規，已採百分之百逐批查驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中國大陸出口「圓形瀝水籃」容器具-溶出試驗不符規定。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長林金富指出，大潤發從中國輸入圓形瀝水籃，原料為聚丙烯，經過溶出試驗結果蒸發殘渣值為33 ppm，超過合格標準的30ppm而判定不合格，該批總計830公斤共2988個瀝水籃都必須退運銷毀。

另食藥署過去半年在邊境受理中國報驗的聚丙烯塑膠餐具，總件數為674批，其中4批不合格，不合格率0.6%，主要原因是蒸發殘渣不合規定，食藥署從今年1月1日至12月31日都對中國報驗聚丙烯塑膠餐具採取逐批查驗，100%檢驗合格才能輸入。

家樂福從法國輸入「禾法頌蓋朗德海鹽」檢出重金屬含量不符規定，林金富表示，該批海鹽檢驗出出重金屬砷0.4 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，砷於食鹽限量為0.2 mg/kg，所以判定不合格，總計459公斤需退運銷毀，輸入業者會由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

此外，這次也有一款從埃及輸入的「胡荽子粉」檢出檢出蘇丹色素一號及蘇丹色素四號等非法定著色劑，是由好之味國際貿易有限公司進口，該批150公斤需退運銷毀。林金富表示，從今年8月27日起，對埃及報驗辛香料會維持監視查驗一年，百分之百檢驗蘇丹色素之後才能輸入。至於輸入業者則會從9月4日開始採取半年監視查驗。