黎巴嫩呼叫器爆炸　行政院：台灣出口的呼叫器無爆炸問題

▲黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，增至11死4000傷。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

黎巴嫩真主黨日前傳出成員的呼叫器（BB Call）同時間爆炸，造成12人死亡、逾3000人受傷，該款產品製造商「金阿波羅」竟是台灣公司，引發各界關注。對此，行政院發言人李慧芝說，該公司自2022年出口的26萬套呼叫器，都沒有爆炸造成死亡的可能性，「可以確認的是，台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題」。

金阿波羅公司昨發布聲明指出，該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，屬於建立長期貼牌授權、及區域代理合作關係的 BAC CONSULTING KFT. 公司生產、銷售之產品，金阿波羅僅提供商標授權，與產品設計、生產無關。

金阿波羅公司董事長許清光強調，「百分之百不是在台灣做的，跟我們一點關係也沒有」，揚言將跨國提告捍衛公司名譽。由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，政府獲悉後不敢大意，士林地檢署立即交辦調查局國安站進行調查，今上午以證人身分請許清光前往國安站協助釐清。

針對台製的BB Call呼叫器竟成炸彈一事，李慧芝說，昨天經濟部、外交部都有說明，台灣沒有直接出口這款呼叫器到黎巴嫩。且從2022年到今年8月，這間公司出口的26萬套呼叫器，主要對象都是歐美國家，相關產品不具備爆炸造成死亡的可能性，也沒有媒體報導的爆炸情形。

李慧芝表示，這個案件目前正由司法調查進一步釐清資訊，「可以確認的是，台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題」。

至於網傳台灣政府跟本案有關，李慧芝說，國安單位已經注意到，網路上有很多疑似境外操作的攻擊，刻意把台灣跟此案件連結，不是事實，要提醒國人注意網路上的造假資訊。

▲「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）