國土計畫法地方意見多　行政院：政策還有諸多歧見需進行更多溝通

▲新任發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《國土計畫法》預計明年5月上路，儘管內政部近來頻頻到各地方政府溝通，但中央與地方歧見仍大。面對各界呼籲中央放緩、做好充分溝通，行政院新任發言人李慧芝19日主持院會後記者會表示，相關政策的推行還有諸多分歧意見，這些意見我們都非常重視，因此在取得共識之前，有必要進行更多的溝通與釐清。

李慧芝說，有關國土計畫法的推動，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君多次邀集農業部還有內政部開會討論，也多次在政務會議上對於諸多方向跟方案進行釐清。

「在討論過程中，政院也十分肯定內政部跟地方政府的溝通，還有農業部與農民溝通的辛勞。」李慧芝指出，這些溝通以及和社會討論的過程中，的確了解有很多議題還待各方克服，包括地方政府、農民以及很多不同黨派的意見，都顯示相關政策的推行還有諸多分歧意見，這些意見我們都非常重視，因此在取得共識之前，有必要進行更多的溝通與釐清。

李慧芝表示，國土計畫法必須要進行全國整體性的評估，目前還有9個地方政府還沒有完成國土功能分區圖，沒有辦法進行全面性的討論。為了尊重地方政府的土地計畫以及利用，這些討論要等到全國地方政府都送交國土功能分區圖後，才能進行下一階段的協調溝通。

李慧芝強調，在國土計畫法的溝通跟討論過程中，對於農民的照顧的態度始終不會改變，而且一定會持續支持。