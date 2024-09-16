和1女2男過夜「女友沒穿內衣」　他不開心！網愣：穿不穿是重點嗎

▲女友在家不會穿內衣。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生在家時都不會穿內衣，近日就有網友發文表示，女友有時會讓好友住在自己家，但因為其中包含男性，所以他就要求對方洗完澡後務必穿上內衣，怎料他卻發現女友並不會主動穿上，讓他不太開心，對於這件事，大家是怎麼想的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「異性來家裡要穿內衣嗎」為標題發文，提到女友有時會讓好友到自家過夜，若包含女友本人，共有2男2女。小倆口過去曾討論過，若有異性友人到家中作客，即便洗完澡也要穿內衣，然而他近日卻發現，女友不只洗完澡沒穿，吹完頭髮後也沒穿上，會直接去客廳和朋友聊天。

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原PO表示，雖然他傳訊息提醒後，女友會回房間穿上，但因為兩人之前早已談論過這個話題，所以對於對方沒主動穿的狀況還是讓他不太開心。對此，他也想知道是不是自己太敏感？

貼文曝光後，多數網友都表示，「你應該在意的是為什麼異性友人可以去你女友家過夜吧？？穿不穿內衣是重點嗎？即便再要好也要有邊界感跟避嫌好嗎」、「誰會讓異性到女友家過夜啊」、「帽戴好，別歪了」、「身為女生，我是絕對會在異性朋友面前穿好」、「幹嘛穿，反正都會脫掉」。不過也有女網友表示，「雖然我自己習慣穿著，但不穿內衣怎麼了嗎？有的女生就是不喜歡穿內衣，心態正常的人看到也不會多想什麼，為啥什麼都會和性連結啊」。