明明下班了卻被標記！一票有感「不會點開來看」　她給4字建議

▲明明就下班了，卻還被標記。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

下班了就想好好休息！不過近日就有網友發文抱怨，她明明就已經下班了，結果卻還常被標記問事情，大家是否也有類似困擾呢？還是這樣的狀況其實算正常？貼文曝光後，引發討論，其中不少人都直言，只要下班了就不會點開訊息。

女網友在Dcard上，以「下班了還要被群組Tag」為標題發文，提到她常常在下班過後，還被標記問事情。她每次看到自己在群組被標記，都很擔心是不是犯了什麼錯，實在很煩。

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原PO接著也說，她很受不了別人直接在群組質問她，特別是口氣很差的那種，讓人覺得尷尬又丟臉。對於下班後被標記的狀況，她也好奇大家是否有類似困擾？還是這其實很正常？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「確實，超討厭在下班或休假時一直被Tag，我想好好休息啊」、「刷存在感囉～讓別人知道他有多『認真』」、「真的超機車的老闆，半夜12點還在Tag」、「我之前的工作也是這樣，因為是輪班，所以我休假的時候老闆們不一定休假，常常放假還要被問問題跟回覆收到什麼的」。

也有網友表示，「我都不會點開來看，上班時間才會打開來看 」、「關掉Tag的提醒功能，上班才讀工作訊息，把私人好友跟家人群組釘選到一頁滿滿的，這樣就算開LINE，不往下滑就看不到工作訊息」、「下班不讀不回，上班才處理」。也有網友說，「我公司是下班或放假也會被標記，或是問事情，但都是怕忘記、先留言，上班的時候再看、回覆就好了，你可以問看看是不是一定要休息的時候回呢」。

台北市勞動局過去曾表示，依照《勞動基準法》規定，勞工有理由是可以拒絕加班的，或是勞工可以依通訊軟體的截圖要求核算加班費，若下班後還收到工作訊息，勞工不妨回應「可以工作時間再做嗎」、「要幫我算加班費喔」、「我在家處理工作，出勤紀錄怎麼記」。不過過去也有不少網友認為，「現實是不回就等著失業！」

1111人力銀行發言人黃若薇則曾分享「4字祕訣」，就是「通、少、緩、敬」。「通」就是進行初步溝通，說自己晚上有安排，無法馬上回覆訊息；「少」是回覆時盡量精簡，不要深聊、讓對方以為自己不介意；「緩」是放慢回覆的速度；「敬」則是要保持有禮貌的態度，才能有效溝通。