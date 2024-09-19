還在滑抖音？華爾街一哥怒批「浪費時間」：簡直是愚蠢的廢物

▲「華爾街一哥」戴蒙建議學生，應減少使用社群媒體的時間。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

對於習慣智慧型手機與網路的民眾而言，社群媒體早已是生活中不可分割的一部分。不過，看在「華爾街一哥」摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）的眼裡，卻是相當浪費時間、浪費生命的愚蠢行徑，因此他一再鼓勵台下的學生，應該時刻保持學習新知的態度，減少使用社群網路的時間。

根據媒體《商業內幕》，戴蒙近日前往喬治城大學普薩羅斯金融市場與政策中心的年度金融市場會議，當被台下學生問及能否給個簡單的建議、成為照亮人生的明燈時，他直接批評時下最流行的兩大社群媒體Facebook、TikTok「完全是愚蠢的廢物」，並對台下學生直言，「使用這些應用程式，完全就是在浪費時間」。

戴蒙向台下的學生，應該時刻保持學習，尤其善用零碎時間廣泛閱讀、尤其是多多閱讀歷史書籍，因為史書無法被輕易竄改，「學習、學習、學習、再學習！假如你是民主黨人，那麼就去閱讀共和黨人那些好的觀點吧。不過，若你是共和黨人，那麼就去閱讀民主黨人的觀點」。

戴蒙逐一列出學生們應該感興趣的材料，包括曼德拉、林肯、沃爾頓（沃爾瑪共同創辦人）。

戴蒙為台下學生指點迷津，「聰明一點，人們浪費了大量的時間（在社群媒體上），因此建議必須關閉TikTok和Facebook。你只能夠透過閱讀、和與他人交談學習。」

對此，META、TikTok並未回應置評要求。