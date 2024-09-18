臉書祖克柏貼身保鑣費用1年7億！　輝達、特斯拉、蘋果花費曝

▲臉書創辦人、Meta執行長祖克柏每年支付的保鑣費用驚人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

全球科技巨頭每年投入大量資金來確保公司執行長的安全，以防止這些重要人物受到潛在的威脅或攻擊。美媒指出，這些花費對於公司來說，雖然龐大，但一旦執行長遭遇不測，對企業財務與聲譽的影響可能更為巨大。

美國亞利桑那州LionHeart安保公司執行長赫爾佐格（Herzog）表示，保護像Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）這類知名執行長的任務相當重要，因為他們往往會成為犯罪分子的目標。赫爾佐格指出，「當你在談論那些身價數百萬甚至數十億美元的人時，他們掌管著整個公司，綁架、敲詐甚至生命威脅的可能性都是現實存在的。」

赫爾佐格進一步解釋，提供這類高階安保服務需要專業訓練的安保人員及特定資源。他的公司提供服務每小時要價60美元（約新台幣1904元）起跳，而雇用2名保安的年費可能超過100萬美元（約新台幣3200萬元）。

以Meta為例，2023年祖克柏的個人安全保護費用高達2340萬美元（約新台幣7.43億元），是其他科技公司執行長支出的三倍以上。這筆費用包括940萬美元（約新台幣2.98億元）的直接安保費用，以及1400萬美元（約新台幣4.45億元）的年度稅前津貼，這筆津貼專門用於支付祖克柏及其家人的個人安全相關費用。

Google母公司Alphabet也不遑多讓，該公司2023年為執行長皮查伊（Sundar Pichai）支付了680萬美元（約新台幣2.15億元）的安保費用，此外還支付了他的公司用車及私人飛機費用。

特斯拉在2023年為馬斯克支付了240萬美元（約新台幣7619萬元）給一家由馬斯克自己擁有的安保公司，並且在今年2月之前額外支付了50萬美元（約新台幣1687萬元）的費用。

輝達（Nvidia）相關支出則相對較少，根據該公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，輝達在2024財年為執行長黃仁勳的住宅安保及諮詢費用支付了約220萬美元（約新台幣6.98億元），並額外花費數十萬美元在安全監控服務以及車輛與司機服務上。

最後，蘋果公司在2023年為執行長庫克（Tim Cook）的安保費用支出了82萬零309美元（約新台幣2604萬元）。儘管這筆金額對許多公司來說已經相當高昂，但相比於蘋果支付的160萬美元（約新台幣5079萬元）來支持庫克的私人飛機使用費，仍顯得相對較低。