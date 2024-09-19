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越南周子瑜來台14年！台灣是家　心疼同鄉被歧視「老公買你多少錢」

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

2018年國慶典禮首位新住民主持人、人稱越南周子瑜的阮秋姮，美美的來《豈有此呂》了！

她從讀大學到嫁人當媽媽，已經來台14年，住在台灣時間已經快超過她在越南長大的時間，她說台灣就是她的家。她和先生是自由戀愛，當被問到台越婚姻的刻板印象時，她表示心疼仍有同鄉被歧視，去市場買菜竟被問:「老公買你多少錢」

▲▼ 國慶典禮首位新住民主持人、YTR阮秋姮。（圖／《豈有此呂》）

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▲國慶典禮首位新住民主持人、YTR阮秋姮。（圖／《豈有此呂》）

阮秋姮不只是知名YouTuber，同時也是演員和大學講師，多才多藝，但誰能想到，說起話來細細柔柔的她，國高中時期曾是經歷超台化的小太妹。

阮秋姮說，她經常爬牆蹺課浪流連，被學姐勒索金錢時，有「大哥」出面罩她，考上大學不去讀，混在網咖打電動時被線上口角玩家認出，一個人跟5個女生打架，最後被帶去警局！見爸爸籌錢來保釋她，才悔悟自己錯了。

▲▼ 國慶典禮首位新住民主持人、YTR阮秋姮。（圖／《豈有此呂》）

▲阮秋姮分享她來台前後的不同生活。（圖／《豈有此呂》）

在跟主持人呂捷聊到自己小時候生活條件多差時，她表示講出來很多台灣朋友都不相信，住泥土做的房子，要到河邊挑水，鄰居每天騎馬下山採買，家裡沒電話，每到過年時還會有人上門要錢，到現在妹妹還時常做被討債的噩夢。

▲▼ 國慶典禮首位新住民主持人、YTR阮秋姮。（圖／《豈有此呂》）

▲阮秋姮外型和氣質出眾。（圖／《豈有此呂》）

提到台灣男生與越南男生的差別，阮秋姮認為台灣男生很溫柔、顧家，更尊重女生，但卻有一種缺點！想瞭解更多阮秋姮眼中的台灣，還有她之後想做什麼呢？請鎖定9月19日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 國慶典禮首位新住民主持人、YTR阮秋姮。（圖／《豈有此呂》）

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