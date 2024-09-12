有錢人小玩具！上億奢豪帆船開箱　最大玩家族群竟是律師

記者陳妏雅、李芸樺／台北報導

台灣遊艇公司第三代、奎隆造船商業總監黃豊文來啦！對造船產業有興趣及使命的他，帶來有錢人的小玩具～上億奢豪帆船開箱！他說這是他做過最貴的帆船，手工精細，頂級配備應有盡有。但你以為要泡澡不是跳下海就好？他分享任性的有錢客戶為了打造夢想船，竟堅持要裝浴缸，而最大玩家族群是律師。

▲▼ 奎隆造船商業總監黃豊文（右），私下是馬斯克迷。（圖／《豈有此呂》）

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這些遊艇船主們都開去哪裡玩？黃豊文說，其實很多人是無人島跳島放鬆，「做自己想做的事」，加勒比海更是探險無人島的好地方，黃豊文形容，他曾到一處超美白色海灘，竟有一群豬朝著他游過來！

有的玩家則是呼朋引伴，組成100~200艘船的團隊，一起環遊世界，從美國東岸加勒比海，開過巴拿馬運河，再到斐濟、澳洲，跨過南非到巴西，最後到南美洲聖露西亞，整趟旅程就需要一年時間。

▲▼豪華帆船出航，玩家們會結伴出遊。（圖／奎隆造船商業總監黃豊文提供）

出航旅遊看似放鬆，但要考取開船駕照，可沒那麼簡單，黃豊文列出一堆船長要有的知識，跟諸葛亮會的差不多，要懂風向、海流，還要會觀星、看海圖等。養船也不容易，一年維修費就要船價10%，停泊費、維修、換機油，連船底都要清理，還有改船也要價不斐，光碳纖維桅杆就要多花20萬美金！

至於海上航行會不會遇見海盜？獨自駕船出海的風險是什麼？這些好野人當中竟然也有奧客行徑！！快鎖定9月12日的《豈有此呂》，聽黃豊文爆料！