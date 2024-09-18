幻術大仙破解夜市騙錢小把戲　「千百種收割你的方式」　

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

以「榴槤三仙歸洞」爆紅，前陣子登上大巨蛋把壘包變走的魔術師「幻術大仙」來了！主持人呂捷馬上問他會不會夜市裡常見的猜撲克牌遊戲，大仙隨即施展幻術手法加心法，把呂捷唬得一楞楞，成功哄他掏出錢押寶，然後輸到脫褲！大仙以此警世「(莊家)有千百種收割你的方式」提醒這種地方千萬不要靠近。

▲魔術師幻術大仙，表演夜市常見猜撲克牌遊戲。（圖／《豈有此呂》）

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幻術大仙前陣子因為表演被拆台而上新聞，當時他很生氣，但用了兩天時間就調適，他把這些當成成仙前的必經修煉，讓他暖心的是有路過阿伯專程繞路回來鼓勵他不要被白癡打敗。

幻術大仙表示，他認為華人社會對魔術一直以來都存在刻板印象，當西方國家以欣賞的角度看待魔術表演，華人卻把它搞得像是智力測驗，無法破解反而會有壓力，才會導致種種拆台的情況，成為他表演中的變數。

▲▼ 茶包不放進茶壺，幻術大仙隔空把清水變成茶，讓呂捷驚訝。（圖／《豈有此呂》）

最近登上大巨蛋表演，幻術大仙說，這是他魔術生涯以來最大規模的表演，其中重要的元素莫過於球場、棒球、壘包，所以他從這些元素著手去創作獨一無二的表演。

而他這麼執著於魔術，啟蒙竟是來自後座的高中同學，變了一個吞十元的小把戲，讓他後來荒廢學業，騙媽媽去圖書館念書，結果卻是去參加魔術贏回冠軍獎盃！你們猜，媽媽是什麼表情呢？

更多幻術大仙的精彩魔術表演，以及與觀眾的搞笑互動，請鎖定9月18日下午1:10的《豈有此呂》。