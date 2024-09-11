游顥海龍變海象！當韓國瑜護法　留給溺斃弟兄鬼床位有洋蔥

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委游顥海龍變海象！鬼床位有洋蔥　當韓國瑜護法「我的戰場來了」

記者李芸樺／台北報導

之於男人的神聖榮譽，《豈有此呂》海龍蛙兵系列第三趴，請到「海龍變海象」的新科立委游顥來分享，聊起體型變化，他說加入儲訓隊一個多月，就從102公斤驟降至79公斤，這麼操是因為當時對他而言「只有死或結訓」，但退伍後體重一度飆到135公斤，現在則是129公斤。

然而這款體型在立院當院長韓國瑜的護法似乎十分恰當，他還開玩笑喊:「我的戰場來了」要打真的他奉陪！

▲▼ 立法委員游顥，是海龍蛙兵出身。（圖／《豈有此呂》）

▲立法委員游顥(右)。（圖／《豈有此呂》）

93軍人節剛過，一日海龍終生海龍，游顥帶來他的兵役服裝，和退伍15年身材沒變的同梯，當水鬼真人麻豆，讓死老百姓開開眼界！

聊起那年震撼教育磨練，吃沙吃葉不稀奇，未料聖誕夜加菜有詐，給三大桶火鍋料吃，吃不完馬上被叫去跳操場，前後側滾翻各五百圈，大夥膽汁吐滿地，後來才知這是訓練駕艇不會暈的重點。

▲▼ 立法委員游顥，是海龍蛙兵出身。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 游顥(中)是海龍蛙兵出身，但對比同梯(右)身材維持良好，他已從海龍變海象。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 立法委員游顥，是海龍蛙兵出身。（圖／《豈有此呂》）

游顥也分享，隊部有個鬼床位，是保留給一名在訓練中溺斃的弟兄，他回來睡時，床板就會有人形水漬的痕跡！更多游顥走鐘的是身材不是人生，出身貧苦卻讀到博士又轉進政壇的故事，快加入9月11日下午1:10的《豈有此呂》，一起了解他都經歷了什麼？

▲▼ 立委游顥當海龍蛙兵及從政紀錄。（圖／游顥提供）

▲游顥曾是柱柱姐立法院副院長任內的辦公室主任。（圖／游顥提供）

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