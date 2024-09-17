遺體修復師嘆紅衣女傻險失速喪命　鬼咒怨！她拿黑令旗報仇

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社會 社會焦點 保障人權

鬼咒怨！遺體修復師嘆紅衣女傻險失速喪命　她拿到黑令旗「孩子爸死很慘」

記者李芸樺／台北報導

這是個連膽大遺體修復師都起雞皮疙瘩的真實事件，葉小琪有次處理一名紅衣女亡者後事，在車上和同事感嘆她好傻，結果馬上聞到怪味，接著車子失速踩不到煞車，她們趕緊道歉才躲過死劫，並塵封此事，直到再巧遇當年同業，才知道咒怨還有後續，女亡者拿到黑令旗，讓「孩子的爸死得很慘」。

▲▼ 遺體修復師葉小琪。（圖／《豈有此呂》）

▲ 遺體修復師葉小琪(右)。（圖／《豈有此呂》）

美容科出身的葉小琪，17歲被西裝筆挺的朋友引薦工作，聽對方總是把「陳爺爺、陳奶奶」掛嘴邊，以為是要去當社工助理，幫忙義剪，結果竟被帶去太平間遺體修復，她形容當下怕到不敢跑，然後竟漸漸對遺體觸感產生好奇…一做就沒轉行了~主持人呂捷不可置信認為她是遇到求職詐騙了！

▲▼ 遺體修復師葉小琪。（圖／《豈有此呂》）

▲葉小琪分享許多恐怖但暖心的靈異故事。（圖／《豈有此呂》）

處理過這麼多遺體，葉小琪說，被連結車輾過的遺體最破碎，但泡水和癌逝的遺體才是最難修復的，家屬都會怨不像。而葉小琪還分享很多恐怖靈異怪事，像是搭電梯被小鬼整、看到往生者站在身邊，都是他們有話要說，有的甚至其實是很讓人暖心！

更多讓鐵齒的她融化的鬼故事，以及和往生者間的對話，請鎖定9月17日下午1:10的《豈有此呂》，一起害怕與感動。

▲▼ 遺體修復師葉小琪。（圖／《豈有此呂》）

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