蝸牛小米粽奪3命比寶林茶室更難查　毒物專家推判致死主因

記者黃翊婷／綜合報導

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落18日發生集體食物中毒案，共有12人送醫，其中3人死亡。曾幫忙檢驗寶林茶室案的台大法醫研究所所長翁德怡表示，台東這起3死案件因為仍無明確檢驗方向，恐怕會比寶林茶室更難查；長庚醫院毒物科醫師顏宗海則認為，小米粽使用的是曼陀羅葉，不排除為致病原因。

▲患者們曾食用的蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同。）

回顧事件經過，起初是部落中83歲劉姓老婦人自製蝸牛小米粽，17日食用後出現不適症狀，送醫急救仍宣告不治；當時親友沒有多想，並幫劉婦治喪守靈，期間吃了劉婦留下來的自製蝸牛小米粽，以及蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等食物，結果18日凌晨陸續有人出現嘔吐、抽搐等症狀，最後一共造成12人送醫，其中3人死亡（含劉婦）、4人命危。

根據《聯合新聞網》報導，曾幫忙檢驗寶林茶室案的台大法醫研究所所長翁德怡認為，台東這起案件因為檢驗目標仍無方向，恐怕會比寶林茶室案更難找出致死原因；長庚醫院毒物科醫師顏宗海推測，致病原因可能與含有天然神經毒素的曼陀羅葉有關，因為小米粽會使用到曼陀羅葉，食用會引發抽搐、休克等症狀。

▲小米粽包的蝸牛是部落中的李姓男子提供，李男已被警方帶回調查。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則認為，這起案件與寄生蟲無關，應該要趕快調查廚房相關食材，確認是否有誤食姑婆芋的可能，也要注意是否有用到大花曼陀羅，大花曼陀羅會引發昏睡、肌肉麻痺、幻覺、心悸等症狀。

知名法醫高大成也認為問題應該不是蝸牛，蝸牛身上有大量寄生蟲，長期食用才有可能被寄生蟲影響，單純吃蝸牛並不會讓人立即死亡，除非蝸牛身上的特定物質與葉菜類交互作用後產生氰酸鉀類等化學物質，或是吃到過期的罐頭食物，導致肉毒桿菌中毒，引起呼吸衰竭死亡。

目前，台東衛生局已採檢7名受害者的血液與尿液檢體共23件送至疾病管制署，並比照寶林案送台大、北榮進行檢驗，其中氰化物、乙醯膽鹼酯酶的檢驗最快今日（19日）就會有結果，殺蝸牛餌劑聚乙醛的檢驗結果可能要等到下周才能確認。