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4縣市大雨！　「蘇力」颱風最快今生成

▲▼北市下午出現大雷雨和暴雨。（圖／記者李姿慧攝）

▲今(19)日北部有局部短暫陣雨。（圖／記者李姿慧攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(19)日北部有局部短暫陣雨，明後天偏熱、南台灣有雷雨，週日至下週二受到季風低壓影響全台有雷雨，下週三才開始好轉。第15號輕颱「蘇力」預計今天生成，無侵台的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(19)日北部有局部短暫陣雨的機率；各地近山區午後有局部陣雨或雷雨、並擴展至部分平地，有小範圍大雷雨的機率。中央氣象署針對北北基、高雄發佈大雨特報。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

白天仍偏熱，各地區氣溫為：北部24至35度、中部23至35度、南部24至36度、東部21至35度。

明日、週六(20、21日)白天仍偏熱，南方水氣北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，大氣很不穩定，各地區午後有局部大雷雨發生的機率；週日至下週二(22至24日)受季風低壓影響，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間強降雨)。下週三(25日)季風低壓北移離開，天氣好轉、氣溫回升；大氣仍不穩定，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。

▼第14號輕颱「葡萄桑」向西北西、已進入東海。另一熱帶低壓今將發展成第15號輕颱「蘇力」，預測偏西進行(左圖)，「季風低壓」通過台灣(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

第15號輕颱「蘇力」最快今天生成，預測偏西進行，下午起侵襲越南中部。雖然這兩個熱帶系統皆無侵台的機率，週五起至下週二、台灣卻因「季風低壓」北移通過，轉變為愈來愈多雨的天氣型態，應密切注意。

 
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