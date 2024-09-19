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氣象專家：台灣4天風雨浪潮　不輸一個登陸的輕度颱風

▲▼林得恩：風雨浪潮，不輸給一個登陸的輕度颱風！。（圖／翻攝臉書）

▲林得恩：風雨浪潮，不輸給一個登陸的輕度颱風。（圖／翻攝臉書） 

記者葉國吏／綜合報導　

今(19)日北部有局部短暫陣雨，明後天偏熱、南台灣有雷雨，週日至下週二受到季風低壓影響全台有雷雨，下週三才開始好轉。氣象專家林得恩發文透露「風雨浪潮，不輸給一個登陸的輕度颱風！」

林得恩在臉書專頁「林老師氣象站」發文指出，中秋過後，整個大低壓帶也被西推往朝台灣這邊過來，台灣附近環境風場立馬轉為偏南風到西南風，而台灣就是位於核心中心的東側；導致本週水氣增多，不穩定度增大，各地下雨的機會也會跟著增加，尤其是9/21（六）至9/24（二）這段期間！

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9/21至9/24期間，本島地區及澎湖、金門、馬祖整天都有不定時的局部短暫陣雨機會；在此時期，午後對流則有明顯增強的趨勢，特別是中南部山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。9/20之後，至9/24，沿海近岸及離外島地區也要注意8至9級的強陣風發生。

9/19至9/22期間，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；9/20至9/23，西南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率，前往海邊活動請特別注意安全。

另一方面，9/21以前，澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦屬偏高，沿海低窪區域漲潮期間請注意海水倒灌或局部積淹水情形發生。

 
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