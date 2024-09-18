快訊／葡萄桑掃台灣「風雨夜襲」6縣市大雨特報　明天雨更猛

記者許力方／台北報導

今年第14號颱風「葡萄桑」往琉球海面前進，中央氣象署表示，台灣周圍轉為東北風，下半天新竹以北降雨增多，花東及午後中南部有局部雷陣雨，新竹以南有局部短延時大雨發生，中央氣象署今（18日）晚9時、10時許持續針對6縣市發布大雨特報，受颱風外圍雲系影響，入夜至明天易有短延時強降雨，新竹以北有局部大雨發生的機率。

【22:10大雨地區】

基隆市、台北市、桃園市、新北市、新竹縣、新竹市

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氣象署預報，明天（19日）葡萄桑颱風外圍雲系的影響下，北部、東北部及馬祖地區不時會有短暫陣雨或雷雨，馬祖離颱風較近，可能有較大雨勢發生，澎湖、金門也有短暫陣雨；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區可能有局部大雨發生。

明晚起環境轉為偏南風，受南方來水氣影響南部及東南部地區將持續有短暫陣雨或雷雨。

預估未來葡萄桑颱風路徑，今天進入琉球海域，19日位於東海，20日預計登陸中國浙江。今天起，北部、東半部、恆春半島間歇降雨，一陣雨後一陣晴，天氣變化大。至於南海至菲律賓東側大低壓帶，目前仍活力充沛孕育出葡萄桑和新的熱帶低壓，是今天至24日天氣不穩定的主因，東半部、北部比較會降雨。