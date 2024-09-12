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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

▲▼邱垂正：接受「九二共識」　等於承認台灣是中華人民共和國一部份。（圖／翻攝國防安全研究院）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／翻攝國防安全研究院）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱垂正12日在「2024台北安全對話」上致詞，他表示，中國堅持台灣必須接受所謂的「九二共識」，而其所定義的「九二共識」就是「一個中國原則」，若接受了，就意味著必須承認台灣是中華人民共和國的一部份。

邱垂正提到，自從2012年習近平上台以來，中國大陸被「新極權主義」所主導，這基於兩個極端的發展，「極度集中的領導體制」和「極端的民族主義」，其所謂的強國發展道路，缺乏民主治理、制衡機制，也缺少有效減少決策失誤和管理不善風險的方法，「因此，中國大陸的發展前景充滿不確定性，可能引發區域動盪，並對以規則為基礎的國際秩序構成長期挑戰。」

邱垂正指出，為了確保一黨專政與個人專政，中共領導層將繼續推動國家復興，同時堅持其對台灣的政治立場及其兩岸關係的最終目標，「中共不承諾放棄對台使用武力、習近平突破了任期限制，正是為了實現所謂的『國家統一』，在任內解決『台灣問題』，最終完成國家復興的歷史使命，這種野心無疑是台海風險的根源。」

▼「2024台北安全對話」。（圖／翻攝國防安全研究院）

▲▼邱垂正：接受「九二共識」　等於承認台灣是中華人民共和國一部份。（圖／翻攝國防安全研究院）

對於目前政府的兩岸政策，邱垂正提到，自前總統蔡英文於2016年當選以來，政府就推動基於維持台海和平穩定現狀的兩岸政策，「我們不遺餘力維持現狀，保持兩岸關係的穩定，維護台灣的民主、自由、人權、法治及普世價值，也維護台灣海峽的和平與穩定。」

對於中國的對台政策，邱垂正說，中國的對台政策僵化、消極，且缺乏彈性，堅持台灣必須接受所謂的「九二共識」，而其定義的「九二共識」，就是「一個中國原則」，若接受「九二共識」，就意味著必須承認台灣是中華人民共和國的一部分，並接受中國統一的框架和進程，「因此，基於台灣的主權和民主原則，我們從未接受、也不會接受任何政治前提。」

邱垂正強調，習近平將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，應共同為國家統一努力」，不給台灣對「一個中國」的解釋留下任何空間，也不給中華民國台灣的存在留下任何空間，「因此，所謂『九二共識』，就是通往中國推動的統一的唯一途徑，接受『九二共識』就等同於接受中國推動的統一，或『一國兩制台灣方案』。」

邱垂正還說，作為國際社會負責任的一員，若北京當局真誠希望解決兩岸之間的分歧並改善兩岸關係，我方願在平等尊重的基礎上推動有意義的對話，「只要有理性、平等和相互尊重，我們願意與北京當局共同努力，創造一個雙方都能接受的安排，來維護台灣海峽的和平與穩定。這是我們的共同責任。」

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