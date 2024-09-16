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賀錦麗民調領先5個百分點！　川普關稅戰獲過半支持

▲美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲賀錦麗與川普。（圖／路透）

文／中央社

路透社／益普索最新民調結果顯示，美國共和黨總統候選人川普矢言提高尤其來自中國進口品關稅的計畫獲過半選民支持，顯示他在經濟政策上較對手民主黨候選人賀錦麗略具優勢。

路透社報導，川普和賀錦麗（Kamala Harris）都矢言一旦當選，將會尋求減稅。但是選民相信川普更有可能降低規模達35兆美元的國債，儘管獨立經濟預測認為他的方案將造成反效果。

路透社／益普索（Reuters/Ipsos）於11、12日進行最新民調結果顯示，約56%登記選民表示，提倡對所有進口品加徵10%關稅或新稅、對中國進口品加徵60%關稅的候選人，他們更有可能相挺。相形之下，只有41%表示他們較不可能支持提出這種計畫的候選人。

這項民調結果顯示，賀錦麗在全國範圍內的整體支持度領先川普5個百分點。不過美國總統大選大體上由7個競爭激烈的關鍵州定輸贏。

民調結果凸顯川普在美國總濟這項關鍵議題上的實力。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute for Public Policy Research）民調專家鮑曼（Karlyn Bowman）表示：「這正是選情如此接近的原因。」

鮑曼認為，川普優勢來自於民眾認為他2017年至2021年執政期間經濟表現好，他也成功地說服選民相信，美國經濟問題源於其他國家，尤其是中國的不光明磊落經濟競爭。

這次民調發現，1／3民主黨人表示，他們更有可能票投支持對中國商品課徵更高關稅、更高稅款的候選人，但有2／3表示他們較不支持這樣的候選人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）於2020年肆虐全球經濟之前，在川普執政期間，美國經濟在許多方面表現良好，儘管國債持續上升而且就快要在疫情期間「爆掉」，但是失業率來到數十年來最低。

川普今年在造勢活動中承諾一系列減稅，包括取消所得稅中的小費課稅，賀錦麗也支持這項提議。他12日又開出加班費免稅的競選支票。有70%登記選民支持取消小費課稅的構想。

自稱「關稅人」（Tariff Man）的川普執政期間對中國進口品加徵關稅。經濟學家對於向中國進口品加稅構想態度謹慎，包括高盛集團（Goldman Sachs）也預估川普的關稅和其他政策將會導致經濟放緩。

賀錦麗在辯論會時引述高盛評估，強調許多獨立經濟學家認為川普的政策會導致債臺高築。

不過這項民調結果顯示，37%選民認為川普更可能聚焦降低國債，回答賀錦麗的比例為30%；約30%受訪者認為兩人都無法降低國債。

47%受訪者認為川普更有可能將創造良好經商環境當作優先要務，僅37%受訪者這一題選擇賀錦麗。

在「誰將會尋求為我和家人創造良好經濟環境」這一題，有43%受訪者選賀錦麗，略高於選川普的42%。

美國通貨膨脹情勢於總統拜登執政的2021年、2022年時飆升。這項民調結果顯示，43%受訪者認為川普更有可能「降低諸如食品雜貨和汽油等日常生活所需的價格」，僅36%認為賀錦麗這方面可能表現更好。

路透社/益普索這項民調是對1405位登記選民進行線上調查，誤差幅度約為3個百分點。

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