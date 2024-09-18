不是搥胸、用力咳嗽！醫師教心肌梗塞「1招自救」：讓心臟休息

▲許多人害怕突發心肌梗塞，急診科醫師林忠慶也對此給予自救的辦法。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

心肌梗塞發生得相當突然且致命，令不少高危險族群感到害怕。對此，急診科醫師林忠慶分享，若是突然發生心肌梗塞，可以透過「保持平躺」，或是半坐臥的方式來減少耗氧量，讓心臟可以休息、緩解症狀，千萬不要用搥胸、大力咳嗽等方式來自救，否則可能造成更嚴重的症狀。

林忠慶在節目《醫師好辣》分享，人體的心臟主要是由3條血管負責供給氧氣，讓心臟能夠維持活動。而心肌梗塞顧名思義就是「心臟的血管塞住了」，所以出現心臟缺氧、心臟受傷，甚至是心律不整、心臟停止等症狀，可能導致猝死。

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林忠慶說，若心肌梗塞發作，會出現心悸、喘等症狀，有些人會因此愈來愈緊張，大口呼吸後變得更喘，這種情況都會增加心臟的耗氧量，會進一步惡化症狀，甚至是引發猝死。

因此，林忠慶建議，若是真的發生心肌梗塞，最好是能夠平躺，或是採取半坐臥的姿勢，盡量減少心臟的耗氧量，讓心臟能夠休息、緩解症狀。

此外，林忠慶也說，發生心肌梗塞時，千萬不要用力搥胸，否則可能會因為錯誤施力，導致氣胸、主動脈血管破裂等症狀，最終導致猝死。

林忠慶還說，用力咳嗽雖然對特定的心律不整有幫助，但對大部分的心肌梗塞一點幫助也沒有，甚至可能因為咳嗽而增加耗氧量，導致症狀惡化。