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桃市建構智慧交通環境　張善政：明年起停車格全面智慧化

▲桃園市長張善政今天上午主持市政會議後表示，明年起停車格將全面智慧化，並增設充電裝專用停車位成為全台占比最高城市。（圖／市府新聞處提供）

▲張善政＼表示，明年起停車格將全面智慧化，並增設充電裝專用停車位成為全台占比最高城市。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（18）日主持市政會議，聽取交通局「桃園市路邊停車智慧開單及公有充電樁設施建置進度」專題報告，張善政表示，市府積極推動路邊停車智慧開單及公有充電樁設置，明年桃園將成為全台公有充電樁專用車位佔比最高城市。

▲桃園市府今天上午舉行市政會議，交通局針對路邊停車格全面智慧化最專題報告。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市府今天上午舉行市政會議，交通局針對路邊停車格全面智慧化專題報告。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，市府以停車格地磁輔助路邊停車計費，有效降低人力成本與提升工作效率，將透過統一雲端資料處理系統建構，以及智慧桃園推動會討論，建構更智慧、便民交通環境。另外要特別提醒市府團隊，在充電樁設置同時，也務必確保消防安全及供電穩定，以提供市民更安全、便利停車體驗，全力推動桃園智慧城市發展。

副市長王明鉅也說，因地磁規格多元，招標過程應明確制定規範，以建立統一資訊處理機制，以此將智慧化停車服務普及全市；副市長蘇俊賓也建議，可運用路邊停車智慧辨識設備，揭露停車相關資訊，協助用路人有效掌握車位狀況，並提升停車便利性及交通秩序。

▲桃園市路邊停車格將全面智慧化，圖為桃園區三民路上的智慧停車柱設施。（圖／市府交通局提供）

▲桃園市路邊停車格將全面智慧化，圖為桃園區三民路上的智慧停車柱設施。（圖／市府交通局提供）

交通局長張新福也說明，桃園市路邊停車智慧開單包括「智慧停車柱」與「地磁輔助設備」兩種，「智慧停車柱」透過自動辨識車牌，拍照佐證加簽時間及結算停車費；「地磁輔助設備」則在車輛進入車格後起算停車時間，由開單員持PDA開單並拍照佐證加簽時間結算停車費。

張新福強調，因計畫尚未編列預算執行，未來將透過將相關規範納入既有委託服務案方式推動，桃市已於去年9月起陸續於桃園區、中壢區、平鎮區、楊梅區與龜山區等行政區試辦共274席智慧停車柱與2106席地磁輔助設備，預計明年將可達成全市停車格智慧化目標。

▲桃園市路邊停車格將全面智慧化，圖為市府行政園區內地磁停車設施。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市路邊停車格將全面智慧化，圖為市府行政園區內地磁停車設施。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，針對公有充電樁設置部份，則透過向環境部與交通部申請3億1490萬2517元補助款辦理，目前皆已完成採購作業依序建構中，今年底充電樁總數將達854樁，佔桃市公有路外停車場的總席位數的4.4%，桃園將成為全台公有充電樁車位佔比最高的城市。

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