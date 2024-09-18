被棄單竟上「靠北網站」公布買家個資　超劣賣家慘了...判刑5月

▲桃園市戴姓女子去年4月在某購物網站販售參考書，卻與藍姓買家有買賣糾紛，竟將其個資上傳臉書社團供不特定人士瀏覽，猶如被網友公審。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓女子在某購物網站販售考試參考書，去年4月間與藍姓買家起糾紛後心生怨恨，竟將對方的姓名、電話與地址等個資，全上傳到臉書買賣家社團網站，猶如讓網友公審，藍姓買家獲悉後氣得截圖報警提告；桃園地院審理時，戴女一度否認犯行，法官審結，依違反個資法罪，判處有期徒刑5月，全案還可上訴。

檢警調查，40歲的戴姓女子明知在購物網站上，客戶資料屬於個資法所規範內，去年4月間因與藍姓買家因購買參考書棄單起糾紛，戴女氣不過，以暱稱在購物網相關網站上，將藍姓買家姓名、電話與地址等個資上傳臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠北區》蝦皮拍賣黑名單」等網站，供不特定人士瀏覽，其個資猶如被網友公審，藍姓買家獲悉後在網站上截圖蒐證，查出是戴女所為後報警提告。

桃園地院審理時，被告戴女一度否認犯行，法官認為被告自承其張貼告訴人個資之目的係希望大家公審，足見被告所為係為達情緒宣洩之目的，逾越蒐集個人資料特定目的之必要範圍，與公共利益無關，犯行足以認定。

法官審酌被告恣意揭露告訴人個人資料，欠缺尊重他人隱私權之法治觀念，且未與告訴人達成和解或取得原諒，且矢口否認犯行未具悔意，法官審結依犯違反個人資料保護法罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，本案仍可上訴。