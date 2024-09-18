強化學校支援與教師間合作　雲科大今辦理新進教師座談會

▲國立雲林科技大學今舉辦「新進教師座談會」，共31位教師參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為促進新進教師之間的交流並協助新進教師迅速融入學校環境，國立雲林科技大學今（18）日在產學研大樓舉辦「新進教師座談會」。共31位教師參與由雲科大六處五院、校務發展中心、通識教育中心的師長，針對各部門的重點工作與資源，向新進教師進行經驗分享，提供教學與研究的建議，協助發揮其專業能力。

「新進教師座談會」過程中，參與教師踴躍發言，討論氣氛熱烈。會中針對學術發展、教學創新、課程設計等議題分享經驗與過程。新進教師表示，這次活動讓他們對學校的運作與支援系統，有了更全面的認識，並期待未來能有更多此類交流機會，進一步提升教學質量。

雲林科技大學致力於提供新進教師各項支援與學術資源，藉由新進教師座談會的活動，進一步促進教師間的交流與合作，為教學與研究提供有力支撐。此次座談會不僅是新進教師服務雲科大的起點，亦開展未來的學術發展之路。

▲雲科大六處五院、校務發展中心、通識教育中心的師長，針對各部門的重點工作與資源，向新進教師進行經驗分享，提供教學與研究的建議，協助發揮其專業能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）