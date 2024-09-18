　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後點餐剩5分鐘「28人突走進內用」！店家回應驚呆萬人

▲▼餐廳,吃飯,聚餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲最後點餐剩5分鐘，突然有28位客人要內用。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／劉維榛報導

日前可不可女店員不爽客人壓線點餐，竟脫序口水攪珍珠，鬧到賠償7位數才收場。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」則分享，有28位客人要內用，但最後點餐只剩下5分鐘，結果店家豪爽回應「沒問題」，該文章引發萬人驚嘆「身為員工會不想接，身為老闆會接！」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發「X」的文章，一名顧客指出，他們有28人「還能進店嗎？」尷尬的是，當時距離最後點餐時間只剩5分鐘，沒想到還得到「完全沒問題」的答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，「魚漿夫婦」表示，最近看到有網友抱怨，「快打烊的時候進到店裡面，結果大部分的餐點都沒有了！」讓他感到十分驚訝直呼，「等等，這是不是搞錯了什麼？」

文章曝光後，引來萬名網友關注，「餐飲業的辛酸血淚」、「身為員工會不想接，身為老闆會接」、「不久之前台灣發生了一件在打烊前點了外送飲料的慘案，害我現在去吃飯都得看一下營業時間」、「如果是麥當勞應該沒問題吧」、「28個人可以包場了」、「代表店家用料新鮮，材料不隔夜」、「現在很多店1個小時前就關台了，這樣挺好，內用繼續吃，內場也可以開始掃」、「如果是老闆顧店，打烊前5分鐘，他都跟你說有；如果是工讀生顧店，打烊前30分鐘，他就開始打掃清潔了」。

也有餐飲業員工分享，「遇過客人坐到超過收店時間還不走的，堅持要看完手上的影集」、「今天就遇到一組情侶在打烊前半分鐘進門，老闆娘提醒很多東西都賣完了，依然堅持內用，然後在店裡拿手機看整整40分鐘的烏龍派出所」、「我遇過這樣的狀況，老闆接下單後，讓員工照樣出餐，之後讓員工準時下班，老闆自己收拾殘局」、「想當初上班老闆沒設最後內用時間，一家子四人在打烊最後10分鐘進來信誓旦旦的說『我們一定吃得完』...然後我就莫名加班了沒有錢的一個小時」。

ET快訊
快訊／中國賽大爆冷！　2屆奧運金牌安賽龍首輪出局
真主黨快要發現！　美媒：以色列搶先「炸了BB Call」
最後點餐剩5分鐘「28人突走進內用」　店家回應驚呆萬人
油豆腐咬到生鏽鐵釘！　52萬粉網紅老公：吞下去還得了
高雄夢時代餐廳外驚見老鼠！　員工急追「蓋水桶」
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　雷雨灌2地
開學腸病毒停課暴增！　首周停近200班

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版本

手刀搶票！台中國際動畫影展9／20早鳥開賣　《排球少年》入列

台灣首例「在宅胸部X光」誕生　奇美醫院提升在宅急症照護效率

快訊／國家警報響了！大雷雨持續1小時　2地暴雨告警

展現跨域AI整合硬實力　雲科大AI專班成果展今登場

Google爆改校名之亂！竹林高中開第一槍撂話：擬提告

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　雷雨灌2地

高雄夢時代餐廳外驚見米奇！員工急追「蓋水桶」　逃竄畫面曝光

開學腸病毒停課暴增「首周停近200班」　羅一鈞曝南北疫情不同

新北三峽北大特區共度環保中秋　千人品茗共賞超級月亮

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

金東旭婚後復出熱跳TWICE經典　《首爾破笑組》笑點密集超療癒

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

阿公生氣不給孫女撒嬌 不敵親嘴攻勢下秒和好

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版本

手刀搶票！台中國際動畫影展9／20早鳥開賣　《排球少年》入列

台灣首例「在宅胸部X光」誕生　奇美醫院提升在宅急症照護效率

快訊／國家警報響了！大雷雨持續1小時　2地暴雨告警

展現跨域AI整合硬實力　雲科大AI專班成果展今登場

Google爆改校名之亂！竹林高中開第一槍撂話：擬提告

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　雷雨灌2地

高雄夢時代餐廳外驚見米奇！員工急追「蓋水桶」　逃竄畫面曝光

開學腸病毒停課暴增「首周停近200班」　羅一鈞曝南北疫情不同

新北三峽北大特區共度環保中秋　千人品茗共賞超級月亮

TRASH團長頤原羞認月底結婚！　老婆是「正妹八點檔女星」

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版本

吉豚屋士林店9／22開幕　3款腰內豬排特價199元「最高省120元」

台東單親媽養兒女生活困頓　警掏腰包及時援助

燒肉、火鍋、KTV搶進　中華路「人潮回流」打破空租魔咒

台東鐵花燈祭只美到9月底！潔白巨大月球超夢幻　還能漫遊市集

神偷貓叼刮刮樂彩券給女主人　「發現中獎」網羨慕：養到招財貓

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

東北角最新「澳礁咖啡」開幕！喝咖啡看海超紓壓　旭日平台追日出

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐已定型

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

女球迷在大巨蛋脫了！遭質疑隆乳...她親回應

快訊／對流雨彈來襲　3縣市大雨特報「下到晚上」

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

更多熱門

相關新聞

拉麵店公告「不接受1人客、5人↑」　全場傻

拉麵店公告「不接受1人客、5人↑」　全場傻

如果常吃拉麵，可能會留意到某些店會訂下奇妙規則。就有網友在FB看到別人分享一張照片，對方拍下拉麵店公告，上面寫著「目前不接受一名客人的進入」，還強調店內座位數、人力有限，若用餐人數超過5位，或有無法獨立用餐的幼童，店家無法接待，引發話題。

白襪逼近單季最多敗　老闆極度不滿

白襪逼近單季最多敗　老闆極度不滿

火鍋店男櫃台超神！「蹲地回話小孩」全讚爆

火鍋店男櫃台超神！「蹲地回話小孩」全讚爆

員工請假「陪未婚妻挑婚紗」　老闆嗆1句被轟爆

員工請假「陪未婚妻挑婚紗」　老闆嗆1句被轟爆

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

「4個便當270元」驚呆她！老闆主動道歉：菜太貴

關鍵字：

內用店家老闆最後點餐

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面