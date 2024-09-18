最後點餐剩5分鐘「28人突走進內用」！店家回應驚呆萬人

▲最後點餐剩5分鐘，突然有28位客人要內用。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

日前可不可女店員不爽客人壓線點餐，竟脫序口水攪珍珠，鬧到賠償7位數才收場。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」則分享，有28位客人要內用，但最後點餐只剩下5分鐘，結果店家豪爽回應「沒問題」，該文章引發萬人驚嘆「身為員工會不想接，身為老闆會接！」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發「X」的文章，一名顧客指出，他們有28人「還能進店嗎？」尷尬的是，當時距離最後點餐時間只剩5分鐘，沒想到還得到「完全沒問題」的答案。

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對此，「魚漿夫婦」表示，最近看到有網友抱怨，「快打烊的時候進到店裡面，結果大部分的餐點都沒有了！」讓他感到十分驚訝直呼，「等等，這是不是搞錯了什麼？」

文章曝光後，引來萬名網友關注，「餐飲業的辛酸血淚」、「身為員工會不想接，身為老闆會接」、「不久之前台灣發生了一件在打烊前點了外送飲料的慘案，害我現在去吃飯都得看一下營業時間」、「如果是麥當勞應該沒問題吧」、「28個人可以包場了」、「代表店家用料新鮮，材料不隔夜」、「現在很多店1個小時前就關台了，這樣挺好，內用繼續吃，內場也可以開始掃」、「如果是老闆顧店，打烊前5分鐘，他都跟你說有；如果是工讀生顧店，打烊前30分鐘，他就開始打掃清潔了」。

也有餐飲業員工分享，「遇過客人坐到超過收店時間還不走的，堅持要看完手上的影集」、「今天就遇到一組情侶在打烊前半分鐘進門，老闆娘提醒很多東西都賣完了，依然堅持內用，然後在店裡拿手機看整整40分鐘的烏龍派出所」、「我遇過這樣的狀況，老闆接下單後，讓員工照樣出餐，之後讓員工準時下班，老闆自己收拾殘局」、「想當初上班老闆沒設最後內用時間，一家子四人在打烊最後10分鐘進來信誓旦旦的說『我們一定吃得完』...然後我就莫名加班了沒有錢的一個小時」。