拉麵店公告「不接受1人客、5人↑」　全場傻：在門外等組隊？

▲很多人愛吃拉麵。（示意圖／取自Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

如果常吃拉麵，可能會留意到某些店會訂下奇妙規則。就有網友在FB看到別人分享一張照片，對方拍下拉麵店公告，上面寫著「目前不接受一名客人的進入」，還強調店內座位數、人力有限，若用餐人數超過5位，或有無法獨立用餐的幼童，店家無法接待，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「FB熱議：拉麵店禁止單人、5人」，文中貼出截圖，只見有人在臉書社團「台灣拉麵愛好會」PO出店家公告照，文中表示「店裡也沒什麼人啊！好奇有其他店家也會這樣嗎？第一次遇到這種事」，似乎是想用餐但被拒絕。

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至於公告內容共有三大張，分別是：「目前不接受一名客人的進入」、「因小店座位數、人力有限，以下情形請恕小店無法接待。用餐人數超過5位 無法獨立用餐之幼童」、「低消一個位子 一碗麵」。

貼文引發PTT網友熱議，就有人也不解，「拉麵店很多單人在吃吧？為什麼要禁…」、「問號？拉麵不就是一個人坐吧台最對味？」「只好站在門外等1或3人組隊？」還有人直批，「拉麵店在台灣怎麼都故意要很多規矩？去日本吃過好幾家拉麵名店。也沒這樣」、「奇葩的店。」

不過，就有附近住戶指出，「單人用餐消費有限，5個以上影響翻桌率」、「一個人真的消費有限啊，有看過店內座位就知道了。單客不願和陌生人相連坐，就會間隔跳開，減少店內用餐人數」、「五人的話，店內只有老闆一個作業，先吃完的還得等最後一個」、「就我是鄰近住戶的觀察，女生組團蠻多，再來就情侶。」