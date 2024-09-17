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不知林志穎能講多久！「名字有穎要怎說」網秒想到1人：有入課本

外送稿用 ▲▼林志穎 Jimmy Lin。（圖／翻攝自FACEBOOK／林志穎 Jimmy Lin ） 

▲林志穎被封不老男神。（圖／翻攝自Facebook／林志穎 Jimmy Lin ）

記者曾筠淇／綜合報導

若要訂位，有些餐廳會要求留下全名，這時很多人就會以名人或是造詞的方式，來讓店員理解自己的名字要怎麼寫。近日有網友發文表示，因為他的名字有「穎」，所以過去訂位都會以「林志穎」來說明，有「穎」的大家都是怎麼說的呢？貼文曝光後，引發討論。

近日有網友在PTT的WomenTalk板上，以「好奇問，名字有穎的人訂位時的說明」為標題發文，提到他的名字中有「穎」這個字，過去如果訂位，只要以「林志穎」來說明，對方都能馬上理解是什麼字。然而隨著時代改變，就讓他擔心，未來比較年輕的店員可能會不認識林志穎，不知道「林志穎」還能說多久。

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▲戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

原PO接著也說，他過去曾用造詞的方式說明，像是聰穎的穎，但無奈卻沒人懂；至於天資聰穎，則又太冗長。因此他就好奇，名字有「穎」的人通常都是怎麼說的呢？

貼文曝光後，不少網友馬上想到「球后」戴資穎，「戴資穎，現在有入國小（中）課本，講這個大概可以用」、「以前都用聰穎、林志穎，現在多個戴資穎可以講」、「以前都說林志穎，現在改說戴資穎」、「天資聰穎、戴資穎」。也有網友認為，林志穎應該還是有一定知名度，「最快讓對方聽懂就是林志穎的穎」、「還是可以繼續林志穎」。

還有網友留言回應，「講穎直覺都是這個字吧？不用特別講。國文程度太差的、講3個以上詞彙不懂，我一律叫他寫注音」、「隨便，音同就好」、「覺得要用名字跟對方說的，對方國文程度也真的太差，但我現在已經習慣對方程度差這件事了，偶爾用聰穎對方聽得懂，我雙眼還會放出激動的光芒」、「新穎」、「穎算是超常見的名字，連這個都不會寫很慘欸」。

據悉，戴資穎過去確實因正面形象受到出版社青睞，被選進健康與體育課本。戴資穎當時還在臉書粉專上發文，「自律是所有運動員都應該學會的課題嗎？我想：是的」。

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