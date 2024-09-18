先上車後補票！給完建照才簽協議書　簡舒培：柯文哲對京華城服務到位

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因市長任內的京華城容積率案遭羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培18日踢爆，柯市府2022年10月18日核發京華城建築執照，但卻在核發建照後的同年11月6日才簽訂協議，先給建照才簽協議書的做法，使簡痛批柯文哲與市府「服務到位」，竟然可以讓京華城先射箭後畫靶、先上車再補票。

▲民進黨北市議員簡舒培揭露，前台北市長柯文哲與京華城簽訂協議書，竟是在核發建照後的同年11月6日。（圖／台北市議員簡舒培提供，以下皆同）

柯市府於2022年10月18日核發京華城建照，柯文哲隔天親自出席京城園區動土典禮，致詞時還大讚威京集團主席沈慶京「相當有創意」，台北市地標之一就有陶朱隱園，等到京華廣場落成之後，等於是放大版的陶朱隱園。

但簡舒培18日踢爆，京華城建照（111建字第9999號）申請時序為2022年5月25日初審掛件、2022年7月28日通知改正、2022年9月22日復審掛件、2022年9月29日建照核准、2022年10月18日核發建照。

簡舒培提及，根據都發局在2021年9月27日發給京華城的公文，內容載明「領得建造執照前，應就建築容積獎勵項目，與本府簽訂協議書⋯⋯」，但柯市府與京華城簽訂協議書上的日期，卻是在核准建照後的2022年11月6日。

簡舒培上午10時於台北市議會受訪，痛批柯文哲、柯市府在協助京華城的誠意，真的是十足到讓人驚訝，應該要走的程序，居然可以讓京華城先射箭後畫靶、先上車再補票，「我實在不了解，為什麼市府對於京華城要這麼服務到位？尤其是在柯文哲市長任內」。

簡舒培指出，京華城獲得20％容積獎勵，依照相關規定必須要有回饋，這些回饋應該在建照拿到前先簽立，才能夠拿到建照，結果現在卻發現台北市政府跟京華城簽約竟是在2022年11月6日，但京華城早於同年10月18日就拿到建照，「為什麼對於柯文哲來說，京華城就是這麼特別，實在讓人非常訝異！」

面對台北市都發局第一時間回應媒體稱「協議書封面時間屬誤植」，簡舒培批評，這種事情也可以誤植嗎？如果建照給了，京華城卻不願意回饋給台北市民時，該怎麼辦呢？豈不是賠了夫人又折兵？這不是很荒唐且荒謬嗎？