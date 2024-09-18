檢調追柯文哲金流　陳智菡：匿名捐款跟沈慶京做連結「毫無邏輯」

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案目前遭羈押禁見調查中。針對週刊報導，柯文哲在選前3個月有超過1.9億的個人捐款以現金方式湧入，被檢廉列為重點追查。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡18日說，匿名捐款就等於不法嗎？或是選戰後期的捐款越來越多就等於不法？要如何把匿名捐款去跟沈慶京做連結？直言週刊的連結很牽強？

陳智菡18日受訪時直言，週刊的報導毫無邏輯可言，「要講故事、寫故事也要有個邏輯，有個論理的程序吧」，其他政黨候選人一定是到選戰後期時，捐款越來越多，因為選戰逐漸白熱化，那時的政治獻金是最多的，現在鏡週刊的意思是在說匿名捐款就等於不法嗎？或是選戰後期的捐款越來越多就等於不法嗎？

陳智菡直言，要如何把匿名捐款去跟沈慶京做連結？不覺得有點牽強？另外，這9萬多筆的匿名捐款，難道檢調可以憑著懷疑就入人於罪？現在故事的邏輯好像說，這9萬多筆的匿名捐款都是由沈慶京而來，請問證據在哪？檢調現在是瞎扯或懷疑就可以入人於罪嗎？

「還有匿名並不等於違法，匿名是合法的。」陳智菡說，所有匿名捐款都還是有固定查證過程，若是海外捐款或身份不符，都會被排除，若要這樣牽強附會去做連結的話，只能說檢調這樣辦案真的非常可悲。

至於陳佩琪恐會因金流問題，被列為洗錢被告？陳智菡說，在任何證據被驗證之前，應該都是無罪推定，但非常遺憾的是，從陳佩琪醫師在上星期為自己清白辯駁後，就有非常多的媒體繼續在操弄、甚至到抹黑的程度。

陳智菡指出，上周拿出的單據，只是要舉證購買商辦的金流完全是合法的，且來源就是來自於個人的競選補助款，但非常遺憾看到很多媒體、側翼開始拿起別的匯出金額做文章。

陳智菡說，事實上，陳佩琪並不需要逐筆跟社會大眾報告他的所有帳戶進出、金額，但她非常負責任把商辦購置過程、金流做了舉證、說明，側翼或媒體找不到理由或當她拿出商辦金流具體打了側翼、媒體的臉後，又要開始找別的東西做文章，要求把帳戶所有金額、金流匯款一一說明，這合理嗎？

陳智菡直言，難道每一個人 他們家庭要全部讓大家檢視嗎？這已經到強迫症還是故意給人家設圈套，刻意用很多放大檢視來抹黑的程度，真的大可不必。

