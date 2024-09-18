蝸牛小米粽3死！感染科權威1點研判「非寄生蟲」懷疑有毒植物

▲ 蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東部落發生吃蝸牛小米粽集體食物中毒案件，已經有12人送醫，其中3人死亡。外界首先聯想起金蘭醬油家族慘案，因為生吃非洲大蝸牛感染廣東住血線蟲險遭滅門。不過感染科權威分析，個案發病太快太急，考量潛伏期問題，本案和蝸牛寄生蟲無關，推測是其他有毒植物混入遭食用的可能性更高。

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製了小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，但17日當天自己食用後即出現不適症狀，雖然緊急叫救護車送醫，但還未到院就失去心跳，隨後宣告不治身亡。

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部落親友治喪守靈時又吃了劉婦生前自製的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，隨後不久即有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

這是否金蘭慘案翻版？感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪直言，本案與寄生蟲無關連，因為廣東住血線蟲有「潛伏期」，吃進去人體內，經過消化道、穿過腸壁隨血流跑到中樞神經，才會引起腦炎或者腦膜腦炎，中間至少要約2~3周才會發病。

「現在要趕快調查廚房相關食材！」黃高彬指出，個案曾經吃過芋頭梗，有可能是「姑婆芋」誤用，這種中毒只要幾分鐘就可能發病，會導致喉嚨痛、吞嚥困難，並一直惡化下去。另外要注意是否有用到「大花曼陀羅」，會在使用後兩到三小時發病，導致昏睡、肌肉麻痺、幻覺、心悸等；另一種比較輕微則是綠折菇，可能會造成腸胃症狀、血便脫水等。

食藥署副署長林金富表示，已經派員南下進行採檢釐清，疑似中毒物質，食材部分鎖定蝸牛、血桐葉、曼陀羅，另外也檢驗殺蝸牛用的聚乙醛、有機磷農藥，總計5種，化學物質初步分析2天可完成，整起案件預計一周內完成調查。