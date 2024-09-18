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小楊哥公司遭立案調查　每日銷量「驟降九成以上」

▲▼「瘋狂小楊哥」沒有如往常現身直播。（圖／翻攝自微博）

▲「瘋狂小楊哥」沒有如往常現身直播。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」販售假香港月餅事件越鬧越大，大陸官方發出通報，稱已對小楊哥公司「三隻羊網絡科技」在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為立案調查。近30天內，除17日外，「三隻羊網絡」每日直播，日均銷售額100萬（人民幣，下同）至250萬，但16日銷售額10萬至25萬元。從數值來看，半個月驟降九成以上。

據《第一財經》報導，9月17日晚間，先前每日開播的「三隻羊網絡」並未啟動直播，旗下部分帳號仍在播，如「瘋狂三隻羊」、「瘋狂楊小楊」等。

17日，安徽合肥高新區市場監督管理局發布情況通報稱，「近日，三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨的『香港美誠月餅』引發關注。對三隻羊網絡科技有限公司在直播中涉嫌『誤導消費者』等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。」

公開資料顯示，合肥三隻羊網絡科技有限公司（簡稱「三隻羊」）成立於2021年3月18日，註冊地位於安徽省合肥市高新區習友路與學田路交叉口東北角3336號2棟，法定代理人為張慶楊（小楊哥）。

蟬媽媽數據顯示，近30天內，除17日外，「三隻羊網絡」每日直播，日均觀看人次165.1萬，日均銷售額100萬至250萬。銷售額於9月1日達到750萬元至1,000萬元的高峰，其後逐漸走低，16日銷售額10萬至25萬元。從數值來看，半個月驟降九成以上。

2024年至今，「三隻羊網絡」共直播617場，上架商品3417件，場均銷售額50萬至75萬，日均銷售額100萬至250萬。近90天，小楊哥抖音帳號粉絲量跌去300萬，三隻羊網抖音帳號粉絲跌去26.5萬。

網經社電子商務研究中心特約研究員、上海正策律師事務所律師董毅智表示，電商平台需要承擔的責任包括但不限於：確保平台上銷售的商品資訊真實、合法，對商家和主播的宣傳行為進行監管，保護消費者的合法權益，並在發現問題時及時採取措施，如下架商品、協助消費者權益等。主播作為商品與消費者之間的橋樑，同樣需要對所推廣的商品負責，確保宣傳內容的真實性，不得進行虛假或誤導性的宣傳。

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