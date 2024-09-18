麟洋配月餅廣告挨批美感糟　業者親回4字

記者黃翊婷／綜合報導

百萬網紅Cheap日前在臉書PO出羽球金牌國手李洋、王齊麟（麟洋配）代言的月餅廣告，認為美感太糟、設計雜亂，跟台灣街景一樣亂，引發網友討論。對此，麥仕佳食品老闆陳志池表示，廣告美學真的是「見仁見智」，但對於各界的意見與批評，他都會虛心接受並檢討、參考。

▲麟洋配的月餅廣告。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

Cheap日前在臉書分享麟洋配的月餅廣告，並與日本網球國手錦織圭的廣告進行對比，直言麟洋配的廣告字體像文字藝術師，整體元素太多，跟台灣街景一樣亂，讓人看不出來是想賣月餅還是購物袋，反觀錦織圭的廣告簡潔又有力，希望台灣廠商能多注重設計與美感，「不要花100萬找人代言，設計費卻是0，太可惜了。」

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而對於月餅廣告被嫌醜一事，根據《自由時報》報導，麥仕佳食品老闆陳志池親上火線回應，這次有幸經人牽線邀請麟洋配拍攝廣告，彰化、台中共14家門市都放有麟洋配的廣告，廣告美學見仁見智，但對於各界的意見與批評，他都會虛心接受並檢討、參考。