夏威夷甜蜜度假　夫妻雙雙溺斃「2屍3命」！1歲男嬰成孤兒

▲ 察魯克夫婦游泳時發生意外，雙雙溺斃。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一對年輕夫妻將僅1歲多的兒子托付給親戚，兩人到夏威夷度假，未料下水游泳時發生意外，夫妻雙雙溺斃，妻子腹中未出世的女嬰也沒能保住，令家屬悲痛不已。

根據《紐約郵報》，25歲的伊爾亞．察魯克（Ilya Tsaruk）與26歲的蘇菲亞（Sophia Tsaruk）來自華盛頓州，近日到夏威夷度假勝地毛伊島遊玩，游泳時不幸溺斃，當時蘇菲亞腹中還懷著他們的第二胎。

當地14日中午，毛伊島消防與海洋救援部門接獲報案，稱Ahihi-Kinau自然保護區有泳客遇險，急救人員到場發現蘇菲亞在水中失去意識，趕緊將帶她到岸邊並施行CPR。

不久後，伊爾亞在距離海岸約90至140公尺處水中被尋獲，被帶回岸上CPR，但兩人都沒能恢復呼吸，當場宣告死亡，蘇菲亞未出生的孩子也無法救回。

他們身後留下18個月大的兒子，當時正由叔叔嬸嬸照顧。悲痛的家屬在募款平台上發起活動，網頁介紹稱他們都熱衷於教會活動、樂於為他人服務，希望能用這筆善款將兩人的遺體運回華盛頓州安葬，截至目前已募得11.9萬美金（約新台幣380萬）。