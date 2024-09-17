超過40生不出來！公公開500萬「逼兒找別人生」還幫選妃　人妻痛哭

▲夫妻因無法受孕，公公開出500萬元條件要求生小孩，人妻淚訴痛苦。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

不少夫妻結婚後，都希望有自己的孩子。一名人妻淚訴，因為年紀超過40歲，很難再受孕，公公竟開出500萬元當作條件，要老公去跟別人生小孩，讓她相當痛苦。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，公公竟然要老公去認識別的女人，並且生小孩，只因為她不會生育，和老公都是二婚，自己第一任有一個孩子，而老公跟前妻沒有小孩，「認識老公時，年紀已近40歲，知道他很喜歡小孩，也告知他，我年紀很大有可能很難再受孕，要不要考慮清楚再交往？他說沒關係一切順其自然。」

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人妻透露，因為想要生小孩，所以認識沒多久就結婚了，但該做的檢查、該做的努力都做了，就是沒有懷孕，前幾天得知公公的想法，真的很委屈、很難過，「我老公說他不會真的這樣做，我該選擇相信嗎？因為我公公跟我先生說只要他一生小孩他就給他500萬，￼甚至小孩的教養育費用，他都會負責，很怕我老公妥協他家裡的想法。」

人妻嘆，「生孩子給500萬是兩天前公公為了讓我老公同意他的做法才開的條件，而且我公公說他也會幫我老公物色對象，從結婚到現在8年了，老公一直對我很好，所以才會不知道如何選擇。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「除非妳想要試管或是認養，都很痛，放手也不見得不好」、「妳老公當初說順其自然，妳愛他的話，要不要做人工」、「說不定是男生不孕症」、「也許妳老公知道原因所以才說順其自然」、「代理孕母明年可能要上路了，只要還有卵子都可生」。

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