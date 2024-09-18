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中歐電動車磋商瀕破裂　王文濤在德見兩部長：堅持到最後一刻

▲▼大陸商務部長王文濤在柏林分別會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克以及總理府部長施密特。。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

▲大陸商務部長王文濤在柏林會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸商務部網站發布，大陸商務部長王文濤當地時間9月17日在柏林，分別會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克以及總理府部長施密特。王文濤談到，歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。他也強調，中方雖深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。

在與哈貝克會談時，王文濤表示，近期，中歐雙方就電動車反補貼案進行密集磋商，中方付出了巨大努力。然而，歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。

他進一步指出，中德汽車產業深度融合，加徵關稅將嚴重干擾貿易和投資合作，使雙方利益受損。希望德方從自身利益出發，推動歐委會同中方相向而行，盡快達成符合世貿規則的解決方案，避免中歐經貿摩擦升級。

中方報導中，哈貝克表示，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零件企業對歐投資，不贊成對中國電動車加徵關稅。中方業界提出的一攬子解決方案是向前邁出的重要一步，為歐中下一步磋商奠定良好基礎，期待歐委會作出建設性回應。德方將敦促歐委會同中方尋求妥善解決方案，盡一切努力避免貿易衝突。

▲▼大陸商務部長王文濤在柏林分別會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克以及總理府部長施密特。。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

▲大陸商務部長王文濤在柏林會見總理府部長施密特。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

在與施密特會談時，王文濤表示，中方始終抱持最大誠意，按照中歐領導人達成的重要共識，堅持透過對話磋商妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，避免貿易摩擦升級，但歐方無視中方努力，執意裁決高額反補貼稅率，並迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案。中方深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。

他強調，希望德國作為歐盟核心成員國，帶頭發揮積極作用，推動歐委會展現政治意願，與中方共同努力，妥善解決此案。

中方報導中，施密特表示，德方強烈希望歐中雙方透過對話磋商妥善解決電動車案，始終認為加徵關稅並非解決之道，並就此與歐委會多次溝通。他說，中方業界提出的一攬子解決方案為雙方達成共識提供了良好基礎。德方將繼續做歐委會工作，為妥善解決本案發揮積極作用。

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